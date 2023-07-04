Два человека погибли при столкновении легкого самолета и мотоцикла в Гондурасе

Два человека погибли при столкновении самолета и мотоцикла в Гондурасе

Два человека погибли при столкновении легкого самолета и мотоцикла на аэродроме Пуэрто-Лемпира в департаменте Грасиас-а-Диос на востоке Гондураса, передает El Heraldo. Погибла пара, ехавшая на мотоцикле, уточняет портал HonduDiario.

Авария произошла, когда самолет Cessna 206 заходил на посадку, пишет El Heraldo. Мотоцикл врезался в борт на взлетно-посадочной полосе. Личности погибших пока не установили.

На место приехали пожарные и полиция. Депутат департамента Грасиас-а-Диос Эрика Уртехо Эчеверрия выразила соболезнования семьям погибших в Twitter и потребовала от властей выделить средства на строительство ограждений вокруг аэродрома. Она подчеркнула, что неоднократно просила об этом, но деньги так и не выделили.

Как сообщает телеканал Azteca Honduras в Twitter, на месте аварии началась протестная акция.

Ранее, 2 июля, два военных самолета A-27 Super Tucano столкнулись во время тренировки на региональной базе в Колумбии. Как сообщало издание Semana, пилоты тренировались для выступления на параде 20 июля в рамках мероприятия Aeronautica, которое проходит в департаменте Антьокия на северо-западе страны.

После столкновения один из самолетов упал на взлетно-посадочную полосу Апиай, второй борт упал в 1 км от нее в секторе Финка-Лорето. Оба пилота катапультировались, один погиб на месте. Второго пилота госпитализировали, серьезных травм он не получил.