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Не менее 25 человек погибли при пожаре в опрокинувшемся автобусе в Индии

Минимум 25 человек погибли при пожаре в опрокинувшемся автобусе в штате Махараштра в Индии

По меньшей мере 25 человек погибли при опрокидывании автобуса и последовавшем за ним пожаре в штате Махараштра в центральной части Индии. Об этом сообщает агентство ANI со ссылкой на заместителя начальника полиции города Булдхана Бабурао Махамуни.

Инцидент, по его словам, произошел около 02:00 по местному времени (23:30 30 июня мск), когда автобус ехал из города Яватмал в Пуну по скоростной автомагистрали.

Авария произошла, когда автобус проезжал мимо Булдханы. В его салоне находилось 32 человека, 25 из них погибли. Как минимум шесть человек ранены, сообщил Махамуни.

Hindustan Times утверждает, что автобус был туристическим.

Автобус врезался в столб, после чего столкнулся с разделяющей полосы перегородкой и перевернулся, передает PTI со ссылкой на полицию. После этого, по информации ведомства, он загорелся. Как сообщил изданию старший офицер полиции Булдханы Сунил Кадасне, у автобуса могла лопнуть шина.

В середине июня десять человек погибли и еще 11 пострадали в аварии с участием автобуса в штате Новый Южный Уэльс на юго-востоке Австралии. Авария произошла близ города Грета на скоростной автомагистрали. Как сообщала полиция штата, автобус потерпел «крушение».

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Местный портал 9News писал, что в окрестностях в тот день был туман. В автобусе, по его данным, находились гости, ехавшие со свадьбы на местной винодельне Wandin Estate.

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