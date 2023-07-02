Два военных самолета столкнулись в Колумбии

Два военных самолета столкнулись во время тренировки в Колумбии, один пилот погиб

В Колумбии два военных самолета A-27 Super Tucano столкнулись во время тренировки на региональной базе. Об этом сообщает издание Semana со ссылкой на Вооруженные силы страны.

По предварительной информации, офицеры Военно-воздушных сил Колумбии тренировались для выступления на параде 20 июля в рамках мероприятия Aeronautica, которое проходит в департаменте Антьокия на северо-западе страны. Один из самолетов упал на взлетно-посадочную полосу Апиай, второй — в 1 км от взлетно-посадочной полосы в секторе Финка-Лорето. Оба пилота катапультировались, один погиб на месте, второй без серьезных ранбыл госпитализирован. На месте происшествия находятся пожарно-спасательные подразделения.

Погибший пилот — полковник Марио Андрес Эспиноза. Власти Колумбии заявили, что на место происшествия направлена инспекционная комиссия для расследования причин случившегося.

Super Tucano — легкий турбовинтовой штурмовик, который используется для борьбы с перевозками наркотиков на поршневых летательных аппаратах. В частности, самолеты такого типа применялись в борьбе с партизанским движением в Колумбии.

В ноябре 2022 года два самолета времен Второй мировой войны столкнулись во время авиашоу в США. В бомбардировщик Boeing B-17 влетел истребитель Bell P-63 Kingcobra. Погибли шесть человек.