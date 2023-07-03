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Главнокомандующий ВСУ Залужный посетил Ровенскую АЭС

Главком ВСУ Залужный посетил Ровенскую АЭС и обсудил там ситуацию на Запорожской АЭС
Валерий Залужный во время посещения Ровенской&nbsp;АЭС
Валерий Залужный во время посещения Ровенской АЭС (Фото: Генеральний штаб ВСУ)

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный посетил Ровенскую АЭС. Об этом сообщает Генштаб ВСУ у себя в Twitter.

Залужный обсудил с начальником Генерального штаба генерал-лейтенантом Сергеем Шапталой, а также президентом «Энергоатома» Петром Котиным и директором Ровенской АЭС Павлом Ковтонюком вопросы обмена информацией между военными и энергетиками «с целью анализа, планирования и прогнозирования возможных сценариев развития событий на Запорожской атомной станции».

Запорожская АЭС перешла под контроль российских войск в первые дни военной операции на Украине, а в сентябре прошлого года Запорожская область вошла в состав России.

22 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что получил от Службы безопасности Украины данные об изучении Россией сценария «террористического акта с выбросом радиации» на Запорожской АЭС. Он призвал все страны обратить на это внимание, поскольку «никаких терактов на атомных станциях никогда нигде не должно быть». Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал подобные утверждения ложью, после чего Россия распространила в Совбезе ООН письмо об отсутствии намерений взрывать станцию.

В мае агентство «РИА Новости» сообщало, что Залужный ранен. Военкор Андрей Руденко со ссылкой на источник в руководстве ВСУ утверждал, что генерал получил тяжелое ранение 8 мая в одном из пунктов управления Восточной группировки в Днепропетровской области.

Минобороны Украины опровергло эту информацию. 21 мая замминистра обороны Анна Маляр заявила, что Залужный «на месте» и «делает свою работу».

Теги
Валерий Залужный ВСУ Украина АЭС Запорожская АЭС
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