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Военная операция на Украине ,  
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«РИА Новости» узнало, что Залужный получил ранение при российском ударе

«РИА Новости»: главком ВСУ Залужный получил травму головы во время удара российских ракет
Удар был нанесен в Херсонской области. По данным источника, главнокомандующий ВСУ получил черепно-мозговую травму и после ранения вряд ли сможет продолжить службу. Украинское Минобороны заявляло, что Залужный «на месте» и работает
Валерий Залужный
Валерий Залужный (Фото: офис президента Украины)

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный получил закрытую черепно-мозговую травму и осколочные ранения в результате ракетного удара российской армии. Об этом «РИА Новости» сообщил представитель российских силовых структур со ссылкой на свои источники в ВСУ.

По данным собеседника агентства, удар был нанесен вблизи села Посад-Покровское в Херсонской области. Дата нанесения удара не уточняется.

Залужного доставили в Николаев, а оттуда — в военный госпиталь в Киеве, где ему сделали трепанацию черепа, рассказал источник «РИА Новости». Он утверждает, что после полученных ранений Залужный не сможет продолжить службу. По его словам, ситуация усугубляется тем, что у главкома сахарный диабет второго типа. «Прогноз такой: жить будет, но выполнять свою работу не сможет», — сказал собеседник.

О том, что Залужный ранен, несколько дней назад сообщили российские телеграм-каналы: например, военкор Андрей Руденко со ссылкой на источник в руководстве ВСУ писал, что генерал находится в критическом состоянии в главном военном клиническом госпитале. По его данным, командующий был ранен 8 мая в одном из пунктов управления Восточной группировки ВСУ в Днепропетровской области, там же погибли и многие другие высокопоставленные украинские военные. Украинское Минобороны эту информацию опровергало.

10 мая Залужный не смог поучаствовать в заседании военного комитета НАТО по видеосвязи, сославшись на «напряженную оперативную ситуацию на земле».

Замминистра Украины Анна Маляр 21 мая заявила об «информационной волне о якобы исчезновении Залужного» и сказала, что главком «на месте» и «делает свою работу». «Только общались», — рассказала она.

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В тот же день телеграм-канал «Военный обозреватель» сообщил, что Залужный впервые за несколько недель появился в телеэфире. 23 мая в телеграм-канале Залужного появилось сообщение о его телефонном разговоре с верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе Кристофером Каволи.

Авторы
Теги
Евгения Воропаева Евгения Воропаева
Валерий Залужный ВСУ Херсонская область ракетный удар

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