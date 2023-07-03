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Общество ,  
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Пробка перед Крымским мостом увеличилась до 8 км

Минтранс Крыма: пробка перед Крымским мостом увеличилась до 8 км

Пробка перед Крымским мостом со стороны Краснодарского края к 7:00 мск составила 8 км, сообщил глава минтранса полуострова Николай Лукашенко в своем телеграм-канале.

Он отметил, что время ожидания по маршруту Краснодарский край — Республика Крым составляет до 5 часов. Протяженность пробки в обратном направлении — 0,5 км, а время ожидания — 40 минут.

Пробка у Крымского моста со стороны Кубани образовалась утром 1 июля, тогда ее протяженность составляла около 5 км. В тот же день ее длина выросла до 9 км. На мосту увеличили количество постов для проведения проверок. Затем очередь стала постепенно сокращаться, и в ночь на 2 июля пробку устранили, однако утром она вновь выросла и достигла 6,5 км. В МЧС сообщали, что у Крымского моста дежурят спасатели, сотрудники ведомства раздают водителям питьевую воду.

Очередь из автомобилей образовалась из-за досмотра багажа в автомобилях, количество которых увеличилось из-за начала отпускного сезона, объясняли в Росавтодоре.

Теги
Крымский мост Краснодарский край пробка
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