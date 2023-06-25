WSJ узнала одну из главных тем переговоров во время визита Блинкена в КНР

Во время визита госсекретаря США Блинкена в Китай одной из ключевых тем переговоров были президентские выборы на Тайване, пишет WSJ. Пекин пытался выяснить позицию Вашингтона и высказал опасения по кандидату от демократов

Одной из тем, которым уделили особое внимание во время переговоров в ходе двухдневного визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай были президентские выборы на Тайване, которые пройдут в январе следующего года, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источников, осведомленных по этому вопросу.

По их словам, китайская сторона спросила у Блинкена, заинтересованы ли США в исходе выборов на Тайване, а также поинтересовалась мнением Вашингтона насчет кандидата от правящей Демократической прогрессивной партии (ДПП) Лае Чинг-те.

Пекин высказал свои опасения относительно него, поскольку ДПП выступает за независимость Тайваня от Китая, рассказали собеседники издания. Китайская сторона обратила внимание Блинкена на предупреждение президенту Тайваня Чэню Шуйбаню, сделанное в преддверии выборов 2004 года американским лидером в тот период Джорджем Бушем.

Он тогда предостерег от односторонних решений «по изменению существующего статус-кво», отметив, что заявления Шуйбаня демонстрируют возможное намерение сделать это. Собеседники WSJ считают, что Китай надеется заручиться поддержкой США относительно позиции по выборам на Тайване.

Как они рассказали, Блинкен повторил позицию администрации президента США о том, что Вашингтон будет беспристрастен во время выборов и что не поддерживает никакое вмешательство в этот процесс.

Китай считает Тайвань своей территорией. США с прошлого века официально признают суверенитет Китая над Тайванем, но предупреждают, что если Пекин решится на вариант захвата острова, то Вашингтон помешает этому. Си Цзиньпин требовал от армии «подготовиться к войне».

Выборы президента Тайваня пройдут в январе следующего года. Действующий лидер островного государства Цай Инвэнь (Демократическая прогрессивная партия) не может переизбираться в связи с ограничением по срокам — она возглавляет Тайвань уже семь лет. От ДПП баллотируется ее председатель, вице-президент Тайваня Лай Чинг-те.

Ранее он называл себя «политическим деятелем, борющимся за независимость Тайваня». В качестве вице-президета Лай смягчил свои заявления и обещал придерживаться практического подхода к Китаю, пишет WSJ. Целями ДПП он называл стимулирование экономики, укрепление национальной обороны и защиту мира, отмечала The Washington Post.

Оппозиционная партия Гоминьдан в то же время разделяет позицию о том, что Тайвань является частью Китая. Кандидатом от нее стал мэр Синбэя (Нового Тайбэя) Хо Ю-и.

Блинкен был с визитом в Китае 18–19 июня. Он встретился с председателем КНР Си Цзиньпином и другими представителями китайского руководства. Он стал первым из американского правительства, кто посетил эту страну с 2018 года. Тогда в Китай совершил визит госсекретарь Майк Помпео.

Визит обе стороны оценивали положительно, отмечая прогресс в отношениях Пекина и Вашингтона.