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«РИА Новости» сообщило об «интенсивных боях» за Белогоровку в ЛНР

«РИА Новости»: вблизи поселка Белогоровка в ЛНР идут интенсивные бои
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

Вблизи поселка Белогоровка в ЛНР идут «интенсивные бои», российские силы пытаются вытеснить украинских военных, рассказал «РИА Новости» военнослужащий 85-й бригады Южной группировки войск.

«Идут интенсивные бои вблизи населенного пункта Белогоровка. Очень хорошо укрепились там ВСУ, пытаемся их максимально вытеснить», — сказал собеседник агентства.

Белогоровка расположена на краснолиманском направлении и находится примерно в 10 км к западу от Лисичанска, на западной границе региона.

Российское Минобороны о полном взятии поселка не отчитывалось. Там находятся бойцы спецназа «Ахмат». В феврале глава Чечни Рамзан Кадыров сообщал, что стороны вели «ожесточенные бои» за стратегическую высоту в окрестностях Белогоровки и в итоге получили выход на железную дорогу, ведущую в Северск.

В апреле Кадыров рассказывал, что бойцы «Ахмата» попали в окружение в одном из здании населенного пункта и спустя пять дней вышли оттуда. Позже этих бойцов представили к наградам, сообщил помощник главы Чечни и командир «Ахмата» Апты Алаудинов.

«РИА Новости» сообщило об «интенсивных боях» за Белогоровку в ЛНР
«РИА Новости» сообщило об «интенсивных боях» за Белогоровку в ЛНР

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