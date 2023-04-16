Кадыров: бойцы спецназа «Ахмат» пять дней отражали атаку в окружении в Белогоровке

Кадыров рассказал о выходе бойцов «Ахмата» из окружения в Белогоровке

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Бойцы спецназа «Ахмат» на протяжении пяти дней отражали атаки украинских военных, оказавшись в окружении в районе города Белогоровка Луганской области. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале.

«Я очень переживал за судьбу нескольких бойцов спецназа «Ахмат», которые оказались окружены в одном здании в районе Белогоровки. Пять суток они воевали с противником, отражая одну атаку за другой, и уничтожили очень много врагов», — заявил Кадыров.

По словам командира спецназа Апты Алаудинова, командир группы с позывным Малой вызвал огонь на себя, что позволило узнать точное количество артиллеристов вокруг. Он сумел вывести бойцов из окружения, при этом бойцы «Ахмата» уходили, «уничтожая врага и оставаясь в выгодном положении, обдумывая каждый выстрел и шаг», подчеркнул Кадыров.

После этого Алаудинов вывез бойцов на безопасное расстояние и доставил в госпиталь, где им оказывается помощь.

Ранее Кадыров сообщал о срыве наступления Вооруженных сил Украины на запорожском направлении батальоном «Восток-Ахмат». По его словам, наступательные действия украинских военных заметили российские дроны, после чего по украинским военным был нанесен удар из минометов. В результате атаки ВСУ потеряли два танка и одну боевую машину пехоты производства НАТО.