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Рогов сообщил об ожесточенных боях в Запорожской области

Владимир Рогов: вблизи Времевского выступа в Запорожской области идут ожесточенные бои
Фото: Александр Река / ТАСС
Фото: Александр Река / ТАСС

Тяжелые, ожесточенные бои продолжаются на запорожском фронте, сообщил в эфире радиостанции «Комсомольская правда» член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Если говорить о линии боевого соприкосновения, то наиболее горячая пора в направлении Времевского выступа. Там враг пытается продвигаться, идут тяжелые бои высокой интенсивности», — сказал Рогов.

По его словам, только за вчерашний день российские войска отбили четыре атаки украинских военных в районе села Ровнополье. Противник также пытается атаковать южнее города Орехова, но ситуация «находится под полным контролем российских войск», сказал Рогов.

Времевский выступ — небольшая территория на возвышенности на стыке Запорожской области и Донецкой народной республики. В ночь на 27 июня Рогов говорил, что ВСУ зашли в несколько деревень в районе выступа, есть вероятность прорыва обороны.

«По состоянию на данный момент противник находится не только на ближайших подступах, но и в н.п. Ровнополь, Левадное и Макаровка. Если такая конфигурация на данном участке фронта будет сохраняться и дальше, то высока вероятность того, что противнику удастся срезать Времевский выступ», — заявлял он.

Как заявлял президент Владимир Путин, с 4 июня идет украинское контрнаступление. Минобороны России регулярно отчитывается об отражении атак на разных направлениях. В Москве подчеркивают, что наступление ВСУ не увенчалось успехом ни на одном направлении.

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Рогов сообщил об ожесточенных боях в Запорожской области
Рогов сообщил об ожесточенных боях в Запорожской области

Теги
Владимир Рогов Запорожская область Минобороны контрнаступление
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