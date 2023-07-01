«РИА Новости» узнало о пресечении попытки ВСУ наступать в ДНР

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Российские войска пресекли попытку контрнаступления ВСУ в районе села Берховка в ДНР, сообщил «РИА Новости» источник в командовании группировки войск «Юг».

По словам источника агентства, в попытке наступления были задействованы более 300 украинских военных, шесть танков и десять боевых бронированных машин. В течение дня российская артиллерия и авиация наносила удары по ВСУ.

«Уничтожено более 200 украинских военнослужащих, пять танков, восемь БМП и более десяти беспилотных летательных аппаратов типа «Валькирия» и «Лелека-100», — заявил источник агентства.

Накануне Минобороны сообщило об отражении атаки украинских сил в рамках их попыток провести наступление на нескольких направлениях, в том числе на донецком, южнодонецком, краснолиманском и купянском. На херсонском направлении уничтожены до 45 украинских военных, четыре автомобиля, боевая машина РЗСО «Град», две артиллерийские системы М77 производства США и гаубица «Мста-Б».

Минобороны сообщает о попытках контрнаступления ВСУ с начала июня. В ведомстве неоднократно заявляли, что атаки со стороны украинской армии отражаются.

Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что наступательные действия идут «медленнее, чем хотелось бы». Главком ВСУ Валерий Залужный заявлял, что, несмотря на это, Киев реализует свои планы.