Глава МВД Франции Дарманен: 270 человек задержали в стране на третий день беспорядков

На третий день беспорядков во Франции задержали 270 человек

Французские правоохранители задержали 270 человек на третий день массовых беспорядков. Об этом сообщил глава МВД страны Жеральд Дарманен, передает BFM TV.

К 00:30 1 июля полиция арестовала 270 человек, в том числе более 80 в Марселе. Сейчас туда, по словам министра, прибывает «значительное подкрепление» силовиков. 31 человек, как сообщает канал, задержан в Лионе, еще 19 — в Тулузе.

Массовые беспорядки идут с ночи 28 июня. За день до этого в Нантере, восточном пригороде Парижа, полицейский застрелил 17-летнего Наэля М., который отказался подчиниться приказу дорожной полиции остановить машину. Стрелявшего полицейского взяли под стражу.

Беспорядки охватили Париж, Марсель, Лион, Страсбург и другие города Франции. Они сопровождалась поджогами машин, погромами и столкновениями с силами правопорядка, протестующие обстреливали правоохранителей фейерверками. По данным властей, пострадали более 200 полицейских, число задержанных достигло почти 1 тыс. человек.

Президент Франции Эмманюэль Макрон 30 июня на фоне протестных акций отменил пресс-конференцию по итогам саммита ЕС в Брюсселе. Глава государства срочно вернулся в Париж и провел второе за последние дни экстренное совещание.

После него президент сообщил, что МВД Франции задействует дополнительные средства для наведения порядка. Премьер-министр Элизабет Борн уточнила, что речь идет о развертывании бронетехники жандармерии.