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На третий день беспорядков во Франции задержали 270 человек

Глава МВД Франции Дарманен: 270 человек задержали в стране на третий день беспорядков

Французские правоохранители задержали 270 человек на третий день массовых беспорядков. Об этом сообщил глава МВД страны Жеральд Дарманен, передает BFM TV.

К 00:30 1 июля полиция арестовала 270 человек, в том числе более 80 в Марселе. Сейчас туда, по словам министра, прибывает «значительное подкрепление» силовиков. 31 человек, как сообщает канал, задержан в Лионе, еще 19 — в Тулузе.

Массовые беспорядки идут с ночи 28 июня. За день до этого в Нантере, восточном пригороде Парижа, полицейский застрелил 17-летнего Наэля М., который отказался подчиниться приказу дорожной полиции остановить машину. Стрелявшего полицейского взяли под стражу.

Беспорядки охватили Париж, Марсель, Лион, Страсбург и другие города Франции. Они сопровождалась поджогами машин, погромами и столкновениями с силами правопорядка, протестующие обстреливали правоохранителей фейерверками. По данным властей, пострадали более 200 полицейских, число задержанных достигло почти 1 тыс. человек.

Президент Франции Эмманюэль Макрон 30 июня на фоне протестных акций отменил пресс-конференцию по итогам саммита ЕС в Брюсселе. Глава государства срочно вернулся в Париж и провел второе за последние дни экстренное совещание.

После него президент сообщил, что МВД Франции задействует дополнительные средства для наведения порядка. Премьер-министр Элизабет Борн уточнила, что речь идет о развертывании бронетехники жандармерии.

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