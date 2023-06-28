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Во Франции начались беспорядки после убийства подростка полицией

Во Франции арестовали 13 человек после беспорядков из-за убийства подростка полицейским

В Нантере во Франции начались беспорядки после того, как полицейский убил 17-летнего подростка. Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на своего корреспондента.

Напряженность вспыхнула в районе старого моста в Нантере спустя несколько часов после убийства. По данным телеканала, подросток был убит после отказа подчиниться полиции во время проверки правил дорожного движения. Он ехал в желтом автомобиле. Стрелявший сотрудник правоохранительных органов был помещен под стражу за «умышленное убийство», сообщили в прокуратуре Парижа. Еще один пассажир, сидевший в машине, был задержан, а третий сбежал, его разыскивают.

В ходе начавшихся беспорядков были задержаны не менее 13 человек. Как передает журналист BFMTV, на дороге в нескольких сотнях метров от дома погибшего были разбиты автобусные остановки и подожжены мусорные баки. Также в центре района в Нантере поднялся столб дыма от пожара на строительной площадке. После смерти подростка прозвучали призывы к расправе, несколько десятков жителей района, где произошло убийство, вышли на улицы в знак протеста. При этом некоторые из них построили баррикады, чтобы не допустить проникновения полицейских в район. Сотрудники правопорядка применили слезоточивый газ, чтобы оттеснить скопление людей.

В конце дня после происшествия около 50 человек провели демонстрацию перед полицейским участком Нантера, скандируя антиполицейские лозунги, после чего разошлись. После этого рядом с мостом, где был застрелен подросток, загорелась машина.

Как отмечают следователи, полиция заметила Mercedes, нарушивший несколько правил дорожного движения. После разговора с сотрудниками правопорядка водитель бросился на них, один из полицейских сделал выстрел. Автомобиль через несколько метров врезался в столб.

При этом очевидцы опровергают эти данные: полицейский направил на водителя пистолет, а когда машина завелась и поехала, он выстрелил, при этом следов перепалки не было. Как заявил префект полиции Парижа Лоран Нуньес BFMTV, полиция попыталась взять машину под контроль. «Водитель, который сначала выключил двигатель, снова завел автомобиль, а затем уехал. Именно в этом контексте полицейский применил огнестрельное оружие», — сказал Нуньес.

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По предварительным данным, пуля попала водителю в левую часть груди. Несмотря на массаж сердца, реанимировать его не удалось и он умер от полученных травм. Второй пассажир, которого успели задержать, также несовершеннолетний. В прокуратуре Парижа отметили, что застреленный подросток ранее привлекался к ответственности за вождение машины без прав и отказ подчиняться требованиям.

Теги
Франция беспорядки полиция убийство
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