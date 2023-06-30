Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 июля
EUR ЦБ: 96,02 (+0,91) Инвестиции, 16:27 Курс доллара на 1 июля
USD ЦБ: 88,38 (+1,35) Инвестиции, 16:27
Запрет на въезд фур из недружественных стран продлили на полгода Политика, 22:33
Паблик «МЫИDEM»: как превратить свои знания о ночной жизни в бизнес РБК и ВКонтакте, 22:20
Bloomberg сообщил о поддержке ЕС налога на сверхприбыль от активов России Политика, 22:19
В польском клубе прокомментировали арест российского хоккеиста Спорт, 22:15
Почему Макрон, несмотря на беспорядки, не ввел чрезвычайное положение Политика, 21:37
«Роскосмос» предложил строить новую станцию на орбите вместе с Африкой Технологии и медиа, 21:34
Прокуратура сообщила о первой смерти при беспорядках во Франции Общество, 21:28
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Минюст признал иноагентом Бориса Гребенщикова Политика, 21:10
Совет директоров «Роснефти» возглавит экс-министр энергетики Катара Бизнес, 21:06
За Жижеком и Бодрийяром: главные роли Ивана Янковского РБК и Okko, 20:49
Индекс Мосбиржи завершил первое полугодие ростом почти на 30% Инвестиции, 20:49
Московский суд арестовал мать по делу об убийстве 10-месячного ребенка Общество, 20:35
Marca узнала о готовности «Севильи» продать всех футболистов из-за долгов Спорт, 20:32
Умер актер из «Русские идут, русские идут!» Алан Аркин Общество, 20:20
Война санкций ,  
0 

Запрет на въезд фур из недружественных стран продлили на полгода

Минтранс: запрет на въезд фур из недружественных стран продлили до 30 декабря
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Запрет на перевозку грузов по территории России фурами недружественных государств продлили еще на полгода, до 30 декабря, сообщает Минтранс. Ограничение действовало с 10 октября прошлого года до 30 июня.

Соответствующее постановление также предусматривает запрет на транспортировку грузов польскими фурами. Исключения сделаны для критически важных товаров (лекарственные средства, в том числе сырье для них, медицинские изделия и др.). С 1 июня Польша запретила въезд российским и белорусским грузовикам.

«Принятое постановление также сокращает перечень товаров, на которые не распространяется запрет на перевозки. Это позволит повысить долю товаров, перевозимых отечественными перевозчиками по схеме перегрузки/перецепки», — говорится в публикации Минтранса.

Запрет не распространяется на перевозки грузов в Калининградскую область.

О том, что запрет на транспортировку грузов по России фурами и автомобилями из недружественных стран продлен до 30 декабря, еще в начале июня сообщил представитель первого вице-премьера Андрея Белоусова.

Запрет был введен 10 октября прошлого года как ответ на «недружественные и противоречащие международному праву действия некоторых иностранных государств». Он коснулся стран ЕС, Великобритании, Норвегии и Украины.

Читайте на РБК Pro
Цены на медь под давлением. Как можно заработать на цветном металле
Юридический статус для блогеров: как предотвратить проблемы с налогами
Как фешен-аутсайдеры создали бренд, о котором поет Бейонсе
«Лихие 90-е в США»: какие ошибки прошлого мешают Walmart обойти Amazon

ЕС в апреле прошлого года ограничил грузоперевозки российских и белорусских компаний на территории стран объединения. Опрошенные РБК транспортные компании заявили, что из-за запрета ЕС на внутрироссийском рынке возник профицит фур. Чтобы выправить ситуацию, члены Ассоциации грузоперевозчиков предложили запретить фурам из ЕС ездить в Россию — доставка должна происходить по схеме перегрузки товаров на границе (как это делается в Белоруссии).

Теги
запрет грузовики Минтранс
Материалы по теме
Правительство продлило запрет на въезд фур из «недружественных стран»
Экономика
Дума призвала запретить польским фурам въезд и дешевую заправку на АЗС
Политика
На один регион не распространят ограничения для фур из Польши
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter