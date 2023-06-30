Минтранс: запрет на въезд фур из недружественных стран продлили до 30 декабря

Запрет на въезд фур из недружественных стран продлили на полгода

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Запрет на перевозку грузов по территории России фурами недружественных государств продлили еще на полгода, до 30 декабря, сообщает Минтранс. Ограничение действовало с 10 октября прошлого года до 30 июня.

Соответствующее постановление также предусматривает запрет на транспортировку грузов польскими фурами. Исключения сделаны для критически важных товаров (лекарственные средства, в том числе сырье для них, медицинские изделия и др.). С 1 июня Польша запретила въезд российским и белорусским грузовикам.

«Принятое постановление также сокращает перечень товаров, на которые не распространяется запрет на перевозки. Это позволит повысить долю товаров, перевозимых отечественными перевозчиками по схеме перегрузки/перецепки», — говорится в публикации Минтранса.

Запрет не распространяется на перевозки грузов в Калининградскую область.

О том, что запрет на транспортировку грузов по России фурами и автомобилями из недружественных стран продлен до 30 декабря, еще в начале июня сообщил представитель первого вице-премьера Андрея Белоусова.

Запрет был введен 10 октября прошлого года как ответ на «недружественные и противоречащие международному праву действия некоторых иностранных государств». Он коснулся стран ЕС, Великобритании, Норвегии и Украины.

ЕС в апреле прошлого года ограничил грузоперевозки российских и белорусских компаний на территории стран объединения. Опрошенные РБК транспортные компании заявили, что из-за запрета ЕС на внутрироссийском рынке возник профицит фур. Чтобы выправить ситуацию, члены Ассоциации грузоперевозчиков предложили запретить фурам из ЕС ездить в Россию — доставка должна происходить по схеме перегрузки товаров на границе (как это делается в Белоруссии).