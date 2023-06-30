Запрет на въезд фур из недружественных стран продлили на полгода
Запрет на перевозку грузов по территории России фурами недружественных государств продлили еще на полгода, до 30 декабря, сообщает Минтранс. Ограничение действовало с 10 октября прошлого года до 30 июня.
Соответствующее постановление также предусматривает запрет на транспортировку грузов польскими фурами. Исключения сделаны для критически важных товаров (лекарственные средства, в том числе сырье для них, медицинские изделия и др.). С 1 июня Польша запретила въезд российским и белорусским грузовикам.
«Принятое постановление также сокращает перечень товаров, на которые не распространяется запрет на перевозки. Это позволит повысить долю товаров, перевозимых отечественными перевозчиками по схеме перегрузки/перецепки», — говорится в публикации Минтранса.
Запрет не распространяется на перевозки грузов в Калининградскую область.
О том, что запрет на транспортировку грузов по России фурами и автомобилями из недружественных стран продлен до 30 декабря, еще в начале июня сообщил представитель первого вице-премьера Андрея Белоусова.
Запрет был введен 10 октября прошлого года как ответ на «недружественные и противоречащие международному праву действия некоторых иностранных государств». Он коснулся стран ЕС, Великобритании, Норвегии и Украины.
ЕС в апреле прошлого года ограничил грузоперевозки российских и белорусских компаний на территории стран объединения. Опрошенные РБК транспортные компании заявили, что из-за запрета ЕС на внутрироссийском рынке возник профицит фур. Чтобы выправить ситуацию, члены Ассоциации грузоперевозчиков предложили запретить фурам из ЕС ездить в Россию — доставка должна происходить по схеме перегрузки товаров на границе (как это делается в Белоруссии).