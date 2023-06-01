Правительство продлило запрет на въезд фур из недружественных стран до конца года

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Правительство продлило запрет на въезд в Россию грузовиков из «недружественных стран» до 30 декабря. Об этом «РИА Новости» сообщил представитель первого вице-премьера Андрея Белоусова.

Запрет был введен 10 октября прошлого года как ответ на «недружественные и противоречащие международному праву действия некоторых иностранных государств». Он коснулся стран ЕС, Великобритании, Норвегии и Украины. При этом ограничения не распространяются на Калининградскую область.

ЕС в апреле прошлого года ограничил грузоперевозки российских компаний на территории стран объединения. Опрошенные РБК транспортные компании заявили, что из-за запрета ЕС на внутрироссийском рынке возник профицит фур. Чтобы выправить ситуацию, члены Ассоциации грузоперевозчиков предложили запретить фурам из ЕС ездить в Россию — доставка должна происходить по схеме перегрузки товаров на границе (как это делается в Белоруссии).