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Правительство продлило запрет на въезд фур из «недружественных стран»

Правительство продлило запрет на въезд фур из недружественных стран до конца года
Фото: Илья Наймушин / РИА Новости
Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Правительство продлило запрет на въезд в Россию грузовиков из «недружественных стран» до 30 декабря. Об этом «РИА Новости» сообщил представитель первого вице-премьера Андрея Белоусова.

Запрет был введен 10 октября прошлого года как ответ на «недружественные и противоречащие международному праву действия некоторых иностранных государств». Он коснулся стран ЕС, Великобритании, Норвегии и Украины. При этом ограничения не распространяются на Калининградскую область.

ЕС в апреле прошлого года ограничил грузоперевозки российских компаний на территории стран объединения. Опрошенные РБК транспортные компании заявили, что из-за запрета ЕС на внутрироссийском рынке возник профицит фур. Чтобы выправить ситуацию, члены Ассоциации грузоперевозчиков предложили запретить фурам из ЕС ездить в Россию — доставка должна происходить по схеме перегрузки товаров на границе (как это делается в Белоруссии).

Теги
грузоперевозки правительство санкции список недружественных стран ЕС
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