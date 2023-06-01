В ФТС сочли «политическим психозом» запрет Польши на проезд фур из России
Решение Варшавы закрыть польско-белорусскую границу для российских грузовиков — это «политический психоз» во вред европейской экономике, заявил врио главы Федеральной таможенной службы Руслан Давыдов.
«Такие и подобные им решения — это элемент незаконных антироссийских санкций. По моему глубокому убеждению, все это выстрел себе в ногу», — передает его слова корреспондент РБК.
Как отметил глава ФТС, до санкций и «попытки экономического удушения России» доля стран Евросоюза во внешней торговле России превышала 50% в лучшие годы, а теперь эта доля «стремительно падает, доходит до 30% и имеет тенденцию» снижаться и в дальнейшем.
«Но свято место не бывает пусто: эту долю активно замещают страны Юго-Восточной Азии, страны [Персидского] залива — те страны, которые готовы с нами работать», — продолжил Давыдов.
Решение Польши он счел «одним из неумных» и предупредил, что такой запрет ударит по ее собственным гражданам и перевозчикам. «Объехать Россию намного сложнее, чем Польшу, это просто я не знаю... политический психоз во вред экономике Европы», — заявил глава ФТС.
Польша с 1 июня запретила грузовому транспорту, зарегистрированному в России и Белоруссии, движение через польско-белорусскую границу. Запрет касается грузовиков, тягачей, прицепов, полуприцепов и автопоездов.
В Минтрансе решение Варшавы сочли скорее политическим, нежели практическим. Оно не повлияет на сроки доставки товаров: планируется применить отработанный механизм перецепки и перегрузки, который Россия начала использовать после того, как подобный запрет ввел ЕС, сказали в ведомстве.
Польша ранее уже ограничивала движение грузового автотранспорта через свою территорию. 10 февраля она закрыла движение на пограничном с Белоруссией пункте пропуска Бобровники — Берестовица. После закрытия этого КПП работают два — для грузового транспорта (Козловичи — Кукурыки) и легкового (Брест — Тересполь). При этом с 21 февраля Варшава ограничила движение большегрузов в пункте пропуска Кукурыки (Козловичи).