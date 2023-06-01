В ФТС сочли «политическим психозом» запрет Польши на проезд фур из России

Польша приняла «неумное» решение, когда ввела запрет на проезд российских фур, заявил врио главы ФТС Давыдов. Такой запрет ударит по ее собственным гражданам и перевозчикам, отметил он

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Решение Варшавы закрыть польско-белорусскую границу для российских грузовиков — это «политический психоз» во вред европейской экономике, заявил врио главы Федеральной таможенной службы Руслан Давыдов.

«Такие и подобные им решения — это элемент незаконных антироссийских санкций. По моему глубокому убеждению, все это выстрел себе в ногу», — передает его слова корреспондент РБК.

Как отметил глава ФТС, до санкций и «попытки экономического удушения России» доля стран Евросоюза во внешней торговле России превышала 50% в лучшие годы, а теперь эта доля «стремительно падает, доходит до 30% и имеет тенденцию» снижаться и в дальнейшем.

«Но свято место не бывает пусто: эту долю активно замещают страны Юго-Восточной Азии, страны [Персидского] залива — те страны, которые готовы с нами работать», — продолжил Давыдов.

Решение Польши он счел «одним из неумных» и предупредил, что такой запрет ударит по ее собственным гражданам и перевозчикам. «Объехать Россию намного сложнее, чем Польшу, это просто я не знаю... политический психоз во вред экономике Европы», — заявил глава ФТС.

Польша с 1 июня запретила грузовому транспорту, зарегистрированному в России и Белоруссии, движение через польско-белорусскую границу. Запрет касается грузовиков, тягачей, прицепов, полуприцепов и автопоездов.

В Минтрансе решение Варшавы сочли скорее политическим, нежели практическим. Оно не повлияет на сроки доставки товаров: планируется применить отработанный механизм перецепки и перегрузки, который Россия начала использовать после того, как подобный запрет ввел ЕС, сказали в ведомстве.

Польша ранее уже ограничивала движение грузового автотранспорта через свою территорию. 10 февраля она закрыла движение на пограничном с Белоруссией пункте пропуска Бобровники — Берестовица. После закрытия этого КПП работают два — для грузового транспорта (Козловичи — Кукурыки) и легкового (Брест — Тересполь). При этом с 21 февраля Варшава ограничила движение большегрузов в пункте пропуска Кукурыки (Козловичи).