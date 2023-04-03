NBC узнал о собранных китайским аэростатом разведданных в США

Китайский аэростат мог передавать разведывательные данные в Пекин в режиме реального времени. США сбили аппарат в начале февраля. Он успел пролететь над несколькими штатами

Фото: U.S. Department of Defense / Getty Images

Китайский аэростат, оказавшийся в феврале в небе над США и сбитый у побережья Атлантики, смог собрать разведывательные данные с нескольких важных американских объектов, несмотря на попытки Вашингтона помешать этому, передает NBC News со ссылкой на источники.

По данным телеканала, Китай управлял аэростатом таким образом, чтобы тот мог многократно пролетать по траектории восьмерки над некоторыми объектами и передавать собранную информацию в Пекин в режиме реального времени, рассказали три чиновника из администрации США на условиях анонимности.

Собранные данные, сказали источники, представляют собой не изображения, а электронные сигналы, которые могут быть получены от систем вооружения, и возможно, сообщения между сотрудниками базы.

Пентагон в ответ на запрос отослал телеканал к февральским комментариям, в которых заявлялось, что у аэростата ограниченные возможности по сбору данных.

Китайский аэростат был замечен в американском воздушном пространстве в начале февраля над штатом Монтана, где расположены база ВВС США Мальмстром и шахты для ядерных ракет. Позже аппарат пролетел над Северной Каролиной. 4 февраля американские истребители сбили его над Атлантическим океаном.

Глава Пентагона Ллойд Остин заявлял, что аппарат использовался Китаем для слежки за стратегическими объектами в США. Пекин на это отвечал, что аэростат применялся в метеорологических целях, и назвал реакцию Вашингтона «чрезмерной».