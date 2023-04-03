NBC узнал о собранных китайским аэростатом разведданных в США

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 апреля
EUR ЦБ: 84,11 (+0,35) Инвестиции, 31 мар, 16:54 Курс доллара на 1 апреля
USD ЦБ: 77,32 (+0,24) Инвестиции, 31 мар, 16:54
Какие приграничные пункты попали под обстрел со стороны Украины. Карта Политика, 16:43
Москалькова сообщила о передаче Украине пяти раненых Политика, 16:41
Как автоматизировать рутинные процессы в малом бизнесе РБК и СберБизнес, 16:30
Военная операция на Украине. Главное Политика, 16:28
В Сургуте открылся новый кампус «Школы 21» Пресс-релиз, 16:26
Лучшие упражнения для укрепления тазового дна Pro, 16:15
Володин предложил уголовное наказание за призывы исполнить решения МУС Политика, 16:11
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 16:06
Дмитрий Осипов покинет пост гендиректора «ВСМПО-Ависма» Бизнес, 16:04
Портфель для неквалов: особенности долгосрочного инвестирования РБК и банк Ренессанс, 16:03
Власти Петербурга выплатят семье Татарского 1 млн руб. Политика, 15:50
NBC узнал о собранных китайским аэростатом разведданных в США Политика, 15:50
Акции китайских чипмейкеров взлетели на фоне расследования против Micron Инвестиции, 15:48
МЧС обновило правила пожарной безопасности в квартирах россиян Недвижимость, 15:48
Политика ,  
0 

NBC узнал о собранных китайским аэростатом разведданных в США

NBC: китайский аэростат перед уничтожением смог собрать разведданные в США
Китайский аэростат мог передавать разведывательные данные в Пекин в режиме реального времени. США сбили аппарат в начале февраля. Он успел пролететь над несколькими штатами
Фото: U.S. Department of Defense / Getty Images
Фото: U.S. Department of Defense / Getty Images

Китайский аэростат, оказавшийся в феврале в небе над США и сбитый у побережья Атлантики, смог собрать разведывательные данные с нескольких важных американских объектов, несмотря на попытки Вашингтона помешать этому, передает NBC News со ссылкой на источники.

По данным телеканала, Китай управлял аэростатом таким образом, чтобы тот мог многократно пролетать по траектории восьмерки над некоторыми объектами и передавать собранную информацию в Пекин в режиме реального времени, рассказали три чиновника из администрации США на условиях анонимности.

Собранные данные, сказали источники, представляют собой не изображения, а электронные сигналы, которые могут быть получены от систем вооружения, и возможно, сообщения между сотрудниками базы.

Пентагон в ответ на запрос отослал телеканал к февральским комментариям, в которых заявлялось, что у аэростата ограниченные возможности по сбору данных.

Китайский аэростат был замечен в американском воздушном пространстве в начале февраля над штатом Монтана, где расположены база ВВС США Мальмстром и шахты для ядерных ракет. Позже аппарат пролетел над Северной Каролиной. 4 февраля американские истребители сбили его над Атлантическим океаном.

Глава Пентагона Ллойд Остин заявлял, что аппарат использовался Китаем для слежки за стратегическими объектами в США. Пекин на это отвечал, что аэростат применялся в метеорологических целях, и назвал реакцию Вашингтона «чрезмерной».

Читайте на РБК Pro
Какие квартиры сейчас покупают в России обладатели сверхкрупных бюджетов
Жизнь после H&M: как локальные fashion-ретейлеры переживают передел рынка
Почему серым кардиналом в компании часто оказывается финансовый директор
Недельное голодание и симулятор козла: ЗОЖ-привычки основателя Evernote
Авторы
Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
аэростат Китай разведывательные данные США
Материалы по теме
NYT сообщила об анализе Китаем «бесценных уроков» конфликта на Украине
Политика
США вывели на орбиту 10 спутников системы предупреждения ракетных атак
Технологии и медиа
Китай пообещал миллиардерам из США тройную выгоду от бизнеса с Пекином
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter