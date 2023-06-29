Госдеп подтвердил, что США не планируют отправлять войска на Украину

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 июня
EUR ЦБ: 95,11 (+1,24) Инвестиции, 29 июн, 16:05 Курс доллара на 30 июня
USD ЦБ: 87,03 (+1,41) Инвестиции, 29 июн, 16:05
Как ситуация на Украине обвалила котировки рекордсмена России в НХЛ Спорт, 00:00
Пентагон заявил, что решений по поставкам ATACMS Украине нет Политика, 29 июн, 23:52
МВФ немедленно выделит Украине новый транш на $890 млн Экономика, 29 июн, 23:48
Во Франции возобновились стычки полиции с протестующими Общество, 29 июн, 23:33
Высокие потолки: в каких квартирах можно сделать второй ярус РБК и ПИК, 29 июн, 23:08
Госдеп подтвердил, что США не планируют отправлять войска на Украину Политика, 29 июн, 23:05
Сын Башара Асада с отличием окончил МГУ Общество, 29 июн, 23:04
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Орбан гифкой с Траволтой спросил у Еврокомиссии, где деньги Политика, 29 июн, 22:43
Паблик «МЫИDEM»: как превратить свои знания о ночной жизни в бизнес РБК и ВКонтакте, 29 июн, 22:20
Клубы НХЛ выбрали 19 россиян на драфте в Нэшвилле Спорт, 29 июн, 22:15
Резидентам разрешили продажу банкам валюты от нерезидентов не по курсу ЦБ Финансы, 29 июн, 22:12
Мадонну выписали из больницы Общество, 29 июн, 22:04
WSJ узнала, что женщин на собеседовании у Гейтса спрашивали о порнографии Бизнес, 29 июн, 21:57
Суд во Франции не разрешил футболисткам носить хиджабы Спорт, 29 июн, 21:55
Военная операция на Украине ,  
0 

Госдеп подтвердил, что США не планируют отправлять войска на Украину

Госдеп США: Вашингтон не собирается отправлять своих военных на Украину
Фото: Joe Raedle / Getty Images
Фото: Joe Raedle / Getty Images

США не намерены отправлять свои вооруженные силы на Украину. Об этом на брифинге заявил представитель Госдепартамента Мэттью Миллер, комментируя заявления бывшего генсека НАТО Андерса Фога Расмуссена (трансляция брифинга шла в Twitter Госдепа).

В начале июня Расмуссен предположил, что некоторые страны альянса могут пожелать разместить войска на Украине, если государства блока, в том числе США, не предоставят Киеву реальных гарантий безопасности на саммите в Вильнюсе. По словам Расмуссена, в «конкретной помощи» Киеву заинтересованы Польша и страны Балтии.

«Президент дал очень четко понять, что американские войска не будут отправлены на Украину», — сказал Миллер.

Действующий генсек НАТО Йенс Столтенберг в середине июня заявил, что Украина не получит приглашения в НАТО на саммите в Вильнюсе 11–12 июля. Тем не менее там пока готовы обсудить, как можно «приблизить Украину к НАТО», уточнял генсек. Он подчеркнул, что все государства блока согласны с тем, что Украина рано или поздно станет членом альянса.

Позже Столтенберг отметил, что основным условием членства Украины в НАТО является победа в конфликте с Россией. После этого дискуссия о вступлении Киева в альянс станет более содержательной. 

До начала военной операции, в феврале 2022 года президент Владимир Путин предостерегал от приема Украины в военный блок. «В доктринальных документах Украины записано, что Россия — противник и что возвращение Крыма возможно военным путем. Представьте, что Украина — член НАТО. 5-я статья не отменена. Недавно господин Байден сказал, что 5-я статья — это абсолютный императив и будет исполнена. Значит, возникнет военная конфронтация между Россией и НАТО», - сказал он. До этого Россия инициировала переговоры с США и блоком по гарантиям безопасности, требуя, среди прочего, исключить дальнешего расширения блока.

Читайте на РБК Pro
«Лихие 90-е в США»: какие ошибки прошлого мешают Walmart обойти Amazon
Что теряют компании, которые боятся нанимать сотрудников 45+
Будь как Ротшильд: о чем говорят еврейские законы больших денег
Грязные прелести: почему провалился SexTech-стартап Кары Делевинь
Теги
Украина НАТО Госдепартамент США США Андерс Фог Расмуссен
Материалы по теме
VG узнала о согласии всех стран НАТО на продолжение работы Столтенберга
Политика
Кулеба заявил, что Киев получил приглашение на совет НАТО вместо саммита
Политика
НАТО заявило о готовности защищаться от Белоруссии
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter