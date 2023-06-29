Госдеп подтвердил, что США не планируют отправлять войска на Украину

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США не намерены отправлять свои вооруженные силы на Украину. Об этом на брифинге заявил представитель Госдепартамента Мэттью Миллер, комментируя заявления бывшего генсека НАТО Андерса Фога Расмуссена (трансляция брифинга шла в Twitter Госдепа).

В начале июня Расмуссен предположил, что некоторые страны альянса могут пожелать разместить войска на Украине, если государства блока, в том числе США, не предоставят Киеву реальных гарантий безопасности на саммите в Вильнюсе. По словам Расмуссена, в «конкретной помощи» Киеву заинтересованы Польша и страны Балтии.

«Президент дал очень четко понять, что американские войска не будут отправлены на Украину», — сказал Миллер.

Действующий генсек НАТО Йенс Столтенберг в середине июня заявил, что Украина не получит приглашения в НАТО на саммите в Вильнюсе 11–12 июля. Тем не менее там пока готовы обсудить, как можно «приблизить Украину к НАТО», уточнял генсек. Он подчеркнул, что все государства блока согласны с тем, что Украина рано или поздно станет членом альянса.

Позже Столтенберг отметил, что основным условием членства Украины в НАТО является победа в конфликте с Россией. После этого дискуссия о вступлении Киева в альянс станет более содержательной.

До начала военной операции, в феврале 2022 года президент Владимир Путин предостерегал от приема Украины в военный блок. «В доктринальных документах Украины записано, что Россия — противник и что возвращение Крыма возможно военным путем. Представьте, что Украина — член НАТО. 5-я статья не отменена. Недавно господин Байден сказал, что 5-я статья — это абсолютный императив и будет исполнена. Значит, возникнет военная конфронтация между Россией и НАТО», - сказал он. До этого Россия инициировала переговоры с США и блоком по гарантиям безопасности, требуя, среди прочего, исключить дальнешего расширения блока.