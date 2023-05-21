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Памятник Льву Толстому в Одессе уберут с одноименной площади

Памятник Льву Толстому в Одессе перенесут в музейное пространство под открытым небом
Фото: k49red / Foursquare
Фото: k49red / Foursquare

Памятник писателю Льву Толстому перенесут с одноименной площади Одессы «в специально обустроенное музейное пространство под открытым небом». Об этом сообщил директор городского департамента культуры Иван Липтуга, передает «Страна.UA».

Соответствующее решение было принято еще 16 марта, однако для переноса необходимо решение депутатов Одесского городского совета.

После начала военной операции на Украине активизировался снос памятников, которые имеют отношение к России. Мэр Одессы Геннадий Труханов в сентябре предлагал создать в городе специальный парк «имперского и советского прошлого» и перевезти туда часть городских памятников российского и советского наследия.

В декабре прошлого года в Одессе демонтировали памятники основателям города (императрице Екатерине II и ее сподвижникам — Иосифу Дерибасу, Платону Зубову, Францу де Воллану и Григорию Потемкину), а также полководцу Александру Суворову.

Теги
Украина Одесса Лев Толстой снос памятников
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