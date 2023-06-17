Число отравившихся суррогатным сидром выросло до 106 человек

Общее число пострадавших в результате отравления суррогатным алкоголем в регионах России с начала июня достигло 106 человек, среди них 36 человек скончались. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко на ПМЭФ.

«Нарастающим итогом пострадали 106 человек, в том числе пять детей. Погибли 36 человек, в том числе один ребенок», — сказал Мурашко (цитата по ТАСС). В больницах находятся девять человек, добавил он.

О первых случаях отравления произведенным в Самарской области напитком марки «Мистер Сидр» стало известно 5 июня. Экспертиза выявила в напитке примеси метанола и бутана. Сотрудники Роспотребнадзора и Росалкогольрегулирования изъяли более 70 тыс. л суррогатного сидра в 17 регионах.

Следственный комитет завел дело о незаконных производстве, хранении, перевозке и сбыте продукции (ч. 3 ст. 238 УК). Арестованы предприниматель Анар Гусейнов, а также Дмитрий Егоров и сержант полиции Иван Гребенкин, которые, по версии следствия, похитили спирт для производства сидра со складов МВД, продали его Артему Айрапетяну (тоже находится под стражей), который в свою очередь перепродал спирт Гусейнову.