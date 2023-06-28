МИД исключил определение исхода конфликта на Украине без России

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 июня
EUR ЦБ: 93,86 (+0,73) Инвестиции, 16:22 Курс доллара на 29 июня
USD ЦБ: 85,62 (+0,57) Инвестиции, 16:22
Монеточку снова оштрафовали за отсутствие маркировки иноагента Политика, 19:08
Госдума приняла закон об изменении правил получения жилья по реновации Недвижимость, 19:07
«Магнит» втрое увеличит объем выкупа акций у иностранцев Бизнес, 19:01
Военная операция на Украине. Главное Политика, 19:00
В Ростове полиция приехала на крики поссорившихся из-за невесты цыган Общество, 18:59
Облигации и квалификация губернаторов: что помогает развиваться регионам Тренды, 18:52
Россиянка в 16 лет вышла в финал отборочного турнира Уимблдона Спорт, 18:47
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Зеленский выступил за легализацию медицинского каннабиса на Украине Политика, 18:43
Прокуратура признала нежелательной «Новую газету — Европа» Политика, 18:36
В Нижнем Новгороде открылся высокотехнологичный Центр управления сетями Пресс-релиз, 18:26
В Петербурге мужчина выстрелил в девушку и покончил с собой Общество, 18:24
Месси снялся в комедийной драме про футбольных агентов Спорт, 18:20
Столтенберг назвал условие обсуждения членства Украины в НАТО Политика, 18:15
Прокурор попросил суд заочно приговорить Илью Красильщика к девяти годам Политика, 18:10
Военная операция на Украине ,  
0 

МИД исключил определение исхода конфликта на Украине без России

МИД: попытки определить исход конфликта на Украине без участия России обречены на провал
Фото: Александр Река / ТАСС
Фото: Александр Река / ТАСС

Определить исход конфликта на Украине без участия России невозможно, все такие попытки обречены на провал. Об этом заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в ходе брифинга, трансляция шла на странице ведомства во «ВКонтакте».

Запад, по словам дипломата, пытается убедить «страны глобального Юга» участвовать в организуемом без России саммите мира. Задачами этого саммита Захарова назвала продвижение «формулы мира», которую предложил президент Украины Владимир Зеленский, а также «попытка убедить весь мир в ее безальтернативности».

Российская сторона неоднократно подчеркивала, что украинская «формула мира» не имеет к нему отношения и представляет собой «набор ультимативных требований к России», заявила Захарова.

«Попытки определить исход украинского конфликта без участия России, как все прекрасно понимают, обречены на провал», — заключила она.

В декабре 2022 года Зеленский в обращении к лидерам стран G7 заявил, что предлагает Москве пойти на «конкретный содержательный шаг к дипломатическому урегулированию». Тогда же он предложил созвать саммит для обсуждения «формулы мира», которую месяцем ранее представил на встрече G20.

«Формула мира» Зеленского состоит из десяти пунктов, среди них радиационная и ядерная безопасность, продовольственная безопасность, энергетическая безопасность, освобождение всех пленных, восстановление территориальной целостности Украины, вывод российских войск, возвращение справедливости; противодействие экоциду, недопущение эскалации и фиксация окончания конфликта.

Глава российского МИДа Сергей Лавров отверг возможность переговоров на основе «формулы мира» Зеленского и заявил, что Киев не готов к диалогу. Москва не отвергает возможность политического урегулирования на Украине, но не собирается говорить на условиях Киева, отмечали в МИДе.

Читайте на РБК Pro
Будь как Ротшильд: о чем говорят еврейские законы больших денег
Боты — хорошие, плохие и серые. Чем они промышляют в интернете
Как фешен-аутсайдеры создали бренд, о котором поет Бейонсе
Как россиянину купить квартиру в Европе в условиях санкций

В середине июня газета Folha de S.Paulo сообщила, что Киев пригласил президента Бразилии Луиса Инасиу Лулу да Силву на саммит, посвященный урегулированию конфликта на Украине по «формуле мира». Источники говорили изданию, что глава офиса украинского президента Андрей Ермак в беседе со специальным помощником бразильского лидера подчеркнул важность участия в предстоящем мероприятии Бразилии и других стран «глобального Юга».

Ермак, по данным источников, также общался на эту тему с советником по безопасности премьера Индии Аджитом Кумаром Довалем. Из стран Латинской Америки Киев открыто поддержали Гватемала, Коста-Рика, Уругвай и Чили, писала Folha de S.Paulo.

Теги
Персоны
Украина Мария Захарова МИД мирное урегулирование
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года
Мария Захарова фото

Мария Захарова

официальный представитель МИД России, директор департамента информации и печати МИДа, дипломат, чиновник

24 декабря 1975 года
Материалы по теме
Киев пригласил президента Бразилии на саммит по «формуле мира» Зеленского
Политика
Киев передал Китаю свою формулу мира и ждет ответа
Политика
В США заявили о поддержке мирных переговоров по «формуле мира» Зеленского
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter