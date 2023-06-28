МИД исключил определение исхода конфликта на Украине без России

МИД: попытки определить исход конфликта на Украине без участия России обречены на провал

Фото: Александр Река / ТАСС

Определить исход конфликта на Украине без участия России невозможно, все такие попытки обречены на провал. Об этом заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в ходе брифинга, трансляция шла на странице ведомства во «ВКонтакте».

Запад, по словам дипломата, пытается убедить «страны глобального Юга» участвовать в организуемом без России саммите мира. Задачами этого саммита Захарова назвала продвижение «формулы мира», которую предложил президент Украины Владимир Зеленский, а также «попытка убедить весь мир в ее безальтернативности».

Российская сторона неоднократно подчеркивала, что украинская «формула мира» не имеет к нему отношения и представляет собой «набор ультимативных требований к России», заявила Захарова.

«Попытки определить исход украинского конфликта без участия России, как все прекрасно понимают, обречены на провал», — заключила она.

В декабре 2022 года Зеленский в обращении к лидерам стран G7 заявил, что предлагает Москве пойти на «конкретный содержательный шаг к дипломатическому урегулированию». Тогда же он предложил созвать саммит для обсуждения «формулы мира», которую месяцем ранее представил на встрече G20.

«Формула мира» Зеленского состоит из десяти пунктов, среди них радиационная и ядерная безопасность, продовольственная безопасность, энергетическая безопасность, освобождение всех пленных, восстановление территориальной целостности Украины, вывод российских войск, возвращение справедливости; противодействие экоциду, недопущение эскалации и фиксация окончания конфликта. Глава российского МИДа Сергей Лавров отверг возможность переговоров на основе «формулы мира» Зеленского и заявил, что Киев не готов к диалогу. Москва не отвергает возможность политического урегулирования на Украине, но не собирается говорить на условиях Киева, отмечали в МИДе.

В середине июня газета Folha de S.Paulo сообщила, что Киев пригласил президента Бразилии Луиса Инасиу Лулу да Силву на саммит, посвященный урегулированию конфликта на Украине по «формуле мира». Источники говорили изданию, что глава офиса украинского президента Андрей Ермак в беседе со специальным помощником бразильского лидера подчеркнул важность участия в предстоящем мероприятии Бразилии и других стран «глобального Юга».

Ермак, по данным источников, также общался на эту тему с советником по безопасности премьера Индии Аджитом Кумаром Довалем. Из стран Латинской Америки Киев открыто поддержали Гватемала, Коста-Рика, Уругвай и Чили, писала Folha de S.Paulo.