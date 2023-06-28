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Политика ,  
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Премьер Нидерландов заявил о будущем Украины в НАТО

Премьер Нидерландов Рютте: будущее и законное место Украины — в НАТО

Будущее и законное место Украины — в НАТО, заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте по итогам встречи альянса в Гааге. Видеоазапись с выступлением премьера опубликовал член парламента Нидерландов Рубен Брекельманс в своем Twitter.

«Справедливое место Украины в будущем — в НАТО. И мы продолжим поддерживать это направление. Нидерланды берут на себя ответственность в этом отношении, Нидерланды усердно работают над усилением противовоздушной обороны Украины и по-прежнему привержены цели [защищать украинское небо]», — сказал Рютте.

22 июня канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Украина осознала отсутствие шансов для вступления в альянс в данный момент. «Украинское правительство само заявило, что о вступлении в НАТО не может быть и речи, пока Россия находится в состоянии войны с Украиной», — отметил канцлер.

Он добавил, что НАТО вместе с Евросоюзом и G7 работает над «эффективными и долгосрочными обязательствами в области безопасности», поскольку «укрепление реальной боеспособности Украины» является для Запада «абсолютным приоритетом».

Украина подала заявку на членство в НАТО в сентябре 2022 года. Генсек альянса Йенс Столтенберг пообещал, что на саммите альянса в Литве 11–12 июля Украина получит «четкий» сигнал по поводу вступления в НАТО.

Теги
Украина Нидерланды НАТО
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