Столтенберг призвал не недооценивать Россию после действий ЧВК «Вагнер»

НАТО не стоит недооценивать Россию в связи с ситуацией вокруг ЧВК «Вагнер», заявил генсек альянса Йенс Столтенберг, выступая на конференции в Гааге по подготовке Вильнюсского саммита.

По его словам, произошедшее является «внутренними делами России», но они «лучше всего показали», что конфликт на Украине «углубил разногласия и создал напряженность» внутри политических кругов страны. При этом Столтенберг добавил, что НАТО не стоит «недооценивать Россию, поэтому еще важнее, чтобы мы продолжали поддерживать Украину». Он уточнил, что саммит пошлет четкий сигнал о приверженности Киеву, после чего поблагодарил присутствовавших на встрече союзников за обучение украинских пилотов вождению истребителями F-16. Саммит НАТО в Вильнюсе состоится 11–12 июля.

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин вечером 23 июня обвинил российское «военное руководство» в ударе по лагерю вагнеровцев. Минобороны опровергло обвинения бизнесмена и назвало его действия провокацией.

Утром 24 июня силы ЧВК заблокировали штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону и отправились в сторону Москвы. Вечером того же дня Пригожин, после переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, заявил, что колонны ЧВК вернутся в тыловые лагеря. Лукашенко добавил, что основатель частной военной компании уехал в Белоруссию. Российский президент Владимир Путин предложил не участвовавшим в этих событиях бойцам ЧВК продолжить службу в России, заключив контракт с Минобороны или другим силовым ведомством, уйти в отставку или «уйти в Белоруссию».

Портал Axios со ссылкой на источники сообщал, что госсекретарь США Энтони Блинкен запретил сотрудникам Госдепа комментировать события вокруг ЧВК «Вагнер». Если же чиновников будут об этом спрашивать представители иностранных правительств, те должны отвечать только: «США следят за ситуацией». Президент страны Джо Байден говорил, что в минувшие выходные ему «каждый час» докладывали о происходящем вокруг ЧВК «Вагнер» и ее основателя. При этом он отметил, что «конечный результат всего этого только предстоит увидеть».