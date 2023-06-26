Байден сообщил о докладах каждый час по ситуации в России вокруг ЧВК «Вагнер»

Байден рассказал о докладах по ситуации с ЧВК «Вагнер» каждый час

Комментируя действия основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, которые Путин называл «вооруженным мятежом», Байден сообщил, что Запад и НАТО не имеют к этому никакого отношения

Джо Байден (Фото: Jonathan Ernst / Reuters)

Президент США Джо Байден заявил, что в минувшие выходные ему «каждый час» докладывали о ситуации, которая складывалась в России вокруг ЧВК «Вагнер» и ее основателя Евгения Пригожина. Об этом американский лидер сообщил на пресс-конференции в Белом доме, передает NBC News.

Байден сообщил, что поручил своим советникам по нацбезопасности подготовиться к целому ряду сценариев, но отметил, что еще слишком рано судить о последствиях событий в России. «Конечный результат всего этого только предстоит увидеть», — сказал президент США.

Он также сообщил, что созвонился с союзниками США и вместе с ними американские власти работают над тем, чтобы у президента России Владимира Путина «не было повода обвинить Запад» в событиях вокруг ЧВК «Вагнер».

«Мы дали понять, что не причастны. Мы не имели к этому никакого отношения», — сказал Байден (цитата по Associated Press).

Американский лидер также сообщил, что поговорил с украинским президентом Владимиром Зеленский и заверил его, что, вне зависимости от происходящего в России, США будут продолжать поддерживать оборону, суверенитет и территориальную целостность Украины.

В ночь на 24 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны в ударе по лагерю его бойцов и пообещал ответить. Впоследствии он организовал «марш справедливости» и поход на Москву. Российское Минобороны опровергло обвинения бизнесмена и назвало их провокацией. Против Пригожина завели дело по факту организации вооруженного мятежа (ст. 279 УК).

Вечером 24 июня ЧВК «Вагнер» отказалась от похода на Москву, Пригожин сообщил, что колонны частной военной компании уйдут в тыловые лагеря. Ситуацию урегулировали благодаря посредничеству президента Белоруссии Александра Лукашенко, который провел переговоры с Пригожиным, сообщали в Кремле. Дело против бизнесмена закроют, а сам он сможет выехать в Белоруссию под гарантию Владимира Путина, говорил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. «Коммерсантъ» 26 июня писал, что дело против Пригожина пока не отменено, расследование продолжается.