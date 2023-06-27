Росздравнадзор сообщил о возобновлении поставок «Золофта» в Россию

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

Производитель антидепрессанта «Золофт» уведомил Росздравнадзор о возобновлении поставок препарата в Россию. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

«Золофт» производит американская компания Viatris. Его действующее вещество сертралин входит в список жизненно необходимых и важнейших препаратов (ЖНВЛП). Сертралин от разных производителей — один из наиболее продаваемых в России антидепрессантов, при этом доля оригинального «Золофта» по итогам трех кварталов 2022 года упала в десять раз, уступив место «Асентре» (KRKA), «Стимулотону» (Gedeon Richter) и «Серлифту» (индийская Sun).

О проблемах с импортом «Золофта» прежде сообщалось не раз. В январе 2022 года российские аптечные сети отмечали дефицит препарата. Росздравнадзор тогда уточнял, что антидепрессант не поступал в продажу с 1 января. Потом перебои с поставками «Золофта» возникли в марте того же года, тогда препарат закончился в аптеках Москвы, Омска, Нижнего Новгорода.

В октябре 2022 года поставки прекратились из-за технических сложностей на производстве. В компании уточнили, что проблемы возникли с поставками лекарства в упаковках по 28 таблеток с дозировкой 100 мг и в упаковках по 14 или 28 таблеток с дозировкой 50 мг. Причина временной приостановки поставок «Золофта» не была связана с качеством, безопасностью или эффективностью готового продукта, уточнили в пресс-службе российского представительства Viatris.