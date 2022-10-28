В Россию вновь приостановили поставки антидепрессанта «Золофт»

В связи с проблемами на производстве в Россию временно не поставляют антидепрессант «Золофт» (действующее вещество — сертралин). Перебои с поставками этого препарата возникают не в первый раз: в начале года его не было в аптеках

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Популярный антидепрессант «Золофт» (действующее вещество — сертралин) временно не поставляют в Россию из-за технических проблем на производстве, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе российского подразделения американской компании Viatris.

«В связи с техническими проблемами на производственной площадке стороннего производителя готового продукта временно приостановлены поставки на территорию Российской Федерации лекарственного препарата «Золофт», — рассказали там, отметив, что проблемы возникли с поставками лекарства в упаковках по 28 таблеток с дозировкой 100 мг и в упаковках по 14 или 28 таблеток с дозировкой 50 мг.

Подчеркивается, что причина временной приостановки поставок «не связана с качеством, безопасностью или эффективностью готового продукта». Компания пока оценивает сроки приостановки поставок и рекомендует пациентам, которым назначили «Золофт», проконсультироваться с лечащим врачом, чтобы найти возможную замену препарата.

РБК направил запрос в пресс-службу российского представительства компании Viatris.

«Золофт» — антидепрессант, селективный ингибитор обратного захвата серотонина. Действующее вещество сертралин входит в список жизненно необходимых и важнейших препаратов (ЖНВЛП). Препарат популярен и широко используется психиатрами и психотерапевтами из-за минимального числа побочных эффектов. У него есть аналоги, однако замена лекарства представляет большую сложность для пациентов.

Росздравнадзор отмечает, что с прошлого года в России на 30% увеличилось число препаратов с действующим веществом сертралином: всего в продажу с начала года выпустили более 2 млн упаковок пяти торговых наименований, включая свыше 958 тыс. упаковок «Золофта». Таким образом, указывает ведомство, дефицита лекарства на российском рынке нет. «Временное отсутствие препарата в отдельных аптеках регионов связано с ажиотажным спросом», — считает Росздравнадзор.

Проблемы с поставками «Золофта» возникают не первый раз. Так, российские аптечные сети отмечали дефицит препарата в минувшем январе. Росздравнадзор уточнял, что антидепрессант не поступал в продажу с 1 января, и ожидал, что поставки возобновятся во втором квартале текущего года.

До этого перебои с поставками «Золофта» возникали в марте прошлого года, сообщал «Фармвестник». Тогда он закончился в аптеках Москвы, Омска, Нижнего Новгорода и других городов.