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С начала года продажи антидепрессантов выросли более чем в полтора раза

ЦРПТ: На лекарства от депрессии за полгода россияне потратили 3,6 млрд руб.
В первой половине 2022 года россияне купили 6 млн упаковок антидепрессантов, что в 1,5 раза больше, чем годом ранее. Одной из причин эксперты называют возросшую тревожность из-за спецоперации
Фото: Сергей Ермохин / ТАСС
Фото: Сергей Ермохин / ТАСС

В январе—июне 2022 года потребители приобрели на 66% больше лекарственных средств от депрессии, чем за аналогичный период 2021-го, — 6 млн упаковок. Это следует из подсчетов Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), оператора системы цифровой маркировки «Честный знак». Рост продаж антидепрессантов за полугодие центр зафиксировал и в денежном выражении: увеличение на 87%, до 3,6 млрд руб.

Наибольшая динамика продаж, по информации ЦРПТ, наблюдалась у «Сертралина» (рост на 113% в натуральном выражении), «Флуоксетина» (плюс 90%) и «Эсциталопрама» (плюс 79%).

Схожую тенденцию фиксирует и специализирующаяся на исследованиях фармацевтического рынка DSM Group: по ее подсчетам, были проданы 7,5 млн упаковок антидепрессантов (включая госсегмент) на 5,2 млрд руб., что соответственно на 52 и 77% больше, чем годом ранее. Основные продажи таких лекарственных средств шли в аптеках — почти 6,8 млн штук стоимостью 4,9 млрд руб.

На чем основаны данные ЦРПТ

Национальная система прослеживания товаров «Честный знак» действует для целого ряда товаров: меховых изделий, лекарств, обуви и табака, фотоаппаратов, автопокрышек, отдельных товаров легкой промышленности, упакованной воды и молочной продукции.

При помощи цифрового кода маркировки фиксируется вся логистическая цепь товара — от завода до потребителя. Маркировать товары обязаны производители, импортеры, дистрибьюторы, представители оптовой и розничной торговли, в том числе аптеки и медицинские организации. В настоящее время 100% лекарств в обороте промаркировано.

Совладельцы Центра развития перспективных технологий — структуры совладельца USM Holdings Алишера Усманова, госкорпорации «Ростех» и управляющего партнера Almaz Capital Partners Александра Галицкого.

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Фото:Гавриил Григоров / ТАСС

Почему выросли продажи антидепрессантов

Генеральный директор DSM Group Сергей Шуляк и директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов связывают увеличение спроса на антидепрессанты с новостным и экономическим фоном: военной спецоперацией на Украине и последствиями санкций. «Люди переживают за родственников на Украине и за свое будущее», — считает Беспалов.

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Эксперты также отмечают, что на рост продаж значительно повлиял ажиотажный спрос в марте 2022 года, когда потребители делали закупки впрок, опасаясь, что импортные лекарства подорожают или их производители вообще уйдут с российского рынка.

Стоимость препарата «Ципралекс», чья доля в общих продажах составляет почти 17% в марте к февралю выросла, по информации DSM Group, на 13%, до 2,9 тыс. руб за упаковку, к июню его цена снизилась до 2,7 тыс. руб. Другой популярный антидепрессант «Феварин» (доля в продажах — почти 10%) дорожал в течение всего полугодия: в марте к февралю — на 11%, до 2,6 тыс. руб., в июне цена выросла по отношению к марту еще на 6%, до 2,8 тыс. руб.

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Фото:Евгений Софийчук / ТАСС

В марте мировые фармацевтические гиганты последовательно объявляли об изменениях работы на российском рынке: некоторые из них ограничили поставки препаратов не относящихся к категории жизненно важных.

Чаще всего антидепрессанты, по данным ЦРПТ, покупают жители Москвы (1,3 тыс. пачек на 10 тыс. человек за последний год), Московской области (1,1 тыс. пачек) и Санкт-Петербурга (1,2 тыс. пачек). Реже всего — в Ненецком автономном округе (141 пачка), Чеченской Республике (90 пачек) и Республике Тыва (59 пачек).

Несмотря на высокий спрос, дефицита антидепрессантов нет, в ЦРПТ уточнили, что на рынке сформированы достаточные запасы — порядка 10 млн упаковок.

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Теги
Анна Захарова, Анна Левинская
аптеки антидепрессанты продажи ЦРПТ
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