В США не увидели риска подрыва Запорожской АЭС

США не видят угрозы подрыва Запорожской АЭС со стороны России, несмотря на заявления Киева о наличии у Москвы подобных планов. Об этом на брифинге заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«Мы не видели никаких признаков того, что эта угроза неминуема, но мы очень внимательно за этим наблюдаем», — заявил Кирби.

Также представитель Белого дома заявил, что «за исключением бурной риторики», Вашингтон не увидел признаков подготовки Россией применения ядерного оружия на Украине.

О возможной подготовке подрыва Запорожской АЭС российскими войсками заявил президент Украины Владимир Зеленский. Об этом он заявил со ссылкой на данные Службы безопасности страны. Он призвал все страны обратить внимание на эту информацию, так как «никаких терактов на атомных станциях никогда, нигде не должно быть».

В Кремле данное утверждение назвали ложным. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил о продолжении контактов и сотрудничества с МАГАТЭ.

Запорожская АЭС перешла под контроль российских войск в первые дни военной операции на Украине, а в прошлом сентябре Запорожская область вошла в состав России. После этого станцию приняли в государственную собственность. Все реакторы остановлены, на станции хранятся десятки тонн радиоактивного материала.

После начала конфликта Москва и Киев многократно обвиняли друг друга в обстрелах ЗАЭС. На станции находятся инспекторы МАГАТЭ.