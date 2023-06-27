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Во вторник Лукашенко проведет пресс-конференцию

Президент Белоруссии Лукашенко во вторник ответит на вопросы журналистов
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко (Фото: Пул Кремля / Global Look Press )

Президент Белоруссии Александр Лукашенко проведет завтра встречу с журналистами, ответит на их вопросы. Об этом сообщил журналист белорусского гостелеканала ОНТ Игорь Тур.

«Насколько мне известно, речь про завтра. И уж совершенно точно в Беларуси не происходит ничего экстренного, чтобы Лукашенко вечером выходил в эфир», — сказал он.

Ранее близкий к белорусскому президенту телеграм-канал «Пул первого» анонсировал выступление или иного рода выступление Лукашенко. Одновременно с эти появились сообщения об обращении Владимира Путина к россиянам.

В своем обращении российский президент предложил бойцам ЧВК «Вагнер» продолжить службу России и подписать контракт с Минобороны или с другим силовым ведомством, уйти со службы к родным, либо «уйти в Белоруссию».

Вечером 23 июня глава ЧВК Евгений Пригожин заявил о ракетном ударе со стороны Минобороны по лагерям вагнеровцев и гибели некоторых из них в результате атаки. Военное ведомство эти данные опровергло.

Утром 24 июня бизнесмен сообщил, что силы «Вагнера» блокировали военные объекты в Ростове-на-Дону и дальше будут двигаться в Москву. Колонна ЧВК прошла как минимум по территории Воронежской и Липецкой областей. Путин назвал действия Пригожина предательством, ФСБ завело против бизнесмена уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа (ст. 279 УК).

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Вечером 24 июня Лукашенко сообщил о договоренностях с Пригожиным об остановке колонн «Вагнера». После полуночи 25 июня они вышли из Ростова, днем 25 июня колонны ЧВК возвращались в лагеря из других областей.

Теги
Александр Лукашенко Белоруссия Владимир Путин ЧВК Вагнер Евгений Пригожин
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