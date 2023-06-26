Песков анонсировал обращение Путина сегодня вечером

Путин выступит с обращением из Кремля, сообщил его пресс-секретарь. Также ожидаются заявления от Лукашенко. Он принимал участие в урегулировании ситуации с ЧВК «Вагнер», которую Путин назвал «вооруженным мятежом»

Владимир Путин (на экране) (Фото: Сергей Ильницкий / EPA / ТАСС)

Вечером 26 июня президент Владимир Путин сделает заявление из Кремля, слова пресс-секретаря Дмитрия Пескова передали в эфире «Первого канала».

Тему выступления Песков не уточнил.

Кроме того, планируется выступление или иного рода публичное обращение белорусского лидера Александра Лукашенко, сообщает близкий к его пресс-службе телеграм-канал «Пул первого».

Последний раз Путин выступал с обращением к россиянам утром 24 июня из-за действий ЧВК «Вагнер», которые глава государства назвал «вооруженным мятежом». После этого сообщалось только о его звонках главам других государств.

Вечером 23 июня глава ЧВК Евгений Пригожин заявил о ракетном ударе со стороны Минобороны по лагерям вагнеровцев и гибели некоторых из них в результате атаки. Военное ведомство эти данные опровергло. Тогда же против Пригожина возбудили уголовное дело по ст. 279 УК (вооруженный мятеж).

Утром 24 июня бизнесмен сообщил, что силы «Вагнера» блокировали военные объекты в Ростове-на-Дону и дальше будут двигаться в Москву. Колонна ЧВК прошла как минимум по территории Воронежской и Липецкой областей.

Путин в своем выступлении назвал действия ЧВК «вооруженным мятежом», «предательством» и «ударом в спину». «Это, по сути, отступничество от своего народа, от боевых товарищей, которые сражаются сейчас на фронте. Это удар в спину нашей стране и нашему народу. Именно такой удар был нанесен по России в 1917 году, когда страна вела Первую мировую войну. Но победу у нее украли. Интриги, склоки, политиканство за спиной армии и народа обернулись величайшим потрясением, разрушением армии и распадом государства, утратой громадных территорий. В итоге — трагедией гражданской войны», — сказал Путин. Он пообещал не дать этому повториться.

Вечером 24 июня Лукашенко сообщил о договоренностях с Пригожиным об остановке колонн «Вагнера». После полуночи 25 июня они вышли из Ростова, днем 25 июня колонны ЧВК возвращались в лагеря из других областей.

Песков уточнял, что бойцов ЧВК не будут преследовать, уголовное дело против Пригожина будет прекращено, он уедет в Белоруссию под гарантию «слова» Путина. Однако источник «Коммерсанта» в Генпрокуратуре 26 июня сообщил, что расследование продолжается.