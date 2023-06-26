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Путин после обращения встретился с Шойгу и руководителями силовиков
Путин встретился с Шойгу и руководителями силовых ведомств
Сергей Шойгу
Президент России Владимир Путин проводит рабочее совещание с руководителями силовых ведомств, на мероприятии присутствует в том числе министр обороны Сергей Шойгу, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.
Помимо Шойгу в совещании с президентом участвуют:
- генпрокурор Игорь Краснов
- глава администрации президента Антон Вайно
- глава МВД Владимир Колокольцев
- директор ФСБ Александр Бортников
- глава Росгвардии Виктор Золотов
- глава ФСО Дмитрий Кочнев
- глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.
Совещание прошло после обращения президента к россиянам, которое было посвящено действиям ЧВК «Вагнер» 23-24 июня.
Материал дополняется.