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Путин после обращения встретился с Шойгу и руководителями силовиков

Путин встретился с Шойгу и руководителями силовых ведомств
Сергей Шойгу
Сергей Шойгу (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Президент России Владимир Путин проводит рабочее совещание с руководителями силовых ведомств, на мероприятии присутствует в том числе министр обороны Сергей Шойгу, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Помимо Шойгу в совещании с президентом участвуют:

  • генпрокурор Игорь Краснов
  • глава администрации президента Антон Вайно
  • глава МВД Владимир Колокольцев
  • директор ФСБ Александр Бортников
  • глава Росгвардии Виктор Золотов
  • глава ФСО Дмитрий Кочнев
  • глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

Совещание прошло после обращения президента к россиянам, которое было посвящено действиям ЧВК «Вагнер» 23-24 июня.

Путин после обращения встретился с Шойгу и руководителями силовиков
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