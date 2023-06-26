Путин встретился с Шойгу и руководителями силовых ведомств

Путин после обращения встретился с Шойгу и руководителями силовиков

Сергей Шойгу (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Президент России Владимир Путин проводит рабочее совещание с руководителями силовых ведомств, на мероприятии присутствует в том числе министр обороны Сергей Шойгу, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Помимо Шойгу в совещании с президентом участвуют:

генпрокурор Игорь Краснов

глава администрации президента Антон Вайно

глава МВД Владимир Колокольцев

директор ФСБ Александр Бортников

глава Росгвардии Виктор Золотов

глава ФСО Дмитрий Кочнев

глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

Совещание прошло после обращения президента к россиянам, которое было посвящено действиям ЧВК «Вагнер» 23-24 июня.

Video

Материал дополняется.