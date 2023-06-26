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В Ростове-на-Дону рассказали, как чинят дороги после ухода ЧВК «Вагнер»

Ростовская мэрия: 11 бригад ремонтируют дороги после ухода ЧВК «Вагнер»
Фото: rostov_gorod161 / VK
Фото: rostov_gorod161 / VK

В Ростове-на-Дону 11 бригад восстанавливают дорожное покрытие, поврежденное военной техникой, сообщили РБК в пресс-службе мэрии. На выходных в регион входили бойцы и техника ЧВК «Вагнер».

В мэрии уточнили, что ремонт ведется двумя способами: «Крупные повреждения фрезеруются для последующей укладки нового асфальтобетонного слоя. <...> Менее значительные повреждения от гусеничной техники убирают при помощи струйно-инъекционного способа». Работы ведутся «в зависимости от погодных условий», уточнили в мэрии.

Власти Липецкой области, где были созданы препятствия для движения военной техники, пообещали все полностью восстановить в течение 26 июня. «Четыре участка уже готовы. К этому моменту работы ведутся на одной региональной трассе», — уточнили в администрации.

Утром 24 июня силы ЧВК взяли под контроль военные объекты в Ростове-на-Дону и начали движение на Москву, о появлении техники бойцов сообщали власти Липецкой и Воронежской областей. Накануне против основателя частной военной компании Евгения Пригожина завели уголовное дело о вооруженном мятеже после его заявлений об ударе Минобороны по лагерям ЧВК. Военное ведомство его обвинения опровергло и сочло провокацией. Президент России Владимир Путин назвал действия ЧВК «предательством» и «вооруженным мятежом».

Вечером 24 июня пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Александр Лукашенко провел переговоры с основателем ЧВК, по итогам которых была достигнута договоренность об остановке движения бойцов. Пригожин подтвердил, что колонны вагнеровцев разворачиваются и уходят в тыловые лагеря. В ночь на 25 июня ЧВК покинула Ростов-на-Дону.

Что происходит в Ростове-на-Дону утром 24 июня. Фоторепортаж
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По словам мэра Алексея Логвиненко, в Ростове-на-Дону военная техника ЧВК «Вагнер» повредила более 10 тыс. кв. м дорожного полотна. 25 июня он сказал, что работы по ремонту планируется завершить за два дня.
 

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Ростов-на-Дону ЧВК Вагнер
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