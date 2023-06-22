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Число погибших после обрушения плотины Каховской ГЭС выросло до 46

Число погибших в Херсонской области после атаки на Каховскую ГЭС выросло до 46
Фото: Александр Ермоченко / Reuters
Фото: Александр Ермоченко / Reuters

Число погибших после обрушение плотины Каховской ГЭС и подтопления территорий в Херсонской области выросло до 46, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренный службы.

Кроме того, госпитализированы 122 человека с переохлаждением и другими травмами.

6 июня обрушилась плотина Каховской ГЭС, расположенная выше Херсона по течению Днепра (левый берег находится под контролем российских военных, правый — под контролем украинских). В результате были затоплены населенные пункты по обеим сторонам реки. 20 июня глава МВД Украины Игорь Клименко сообщал, что от последствий разрушения Каховской ГЭС на правом берегу погиб 21 человек.

Российские и украинские власти обвинили в случившемся друг друга. Президент России Владимир Путин называл разрушение плотины «варварской акцией» украинских властей. Украинский лидер Владимир Зеленский, напротив, возложил ответственность за произошедшее на Россию. Однако позже он заявил, что у Киева сейчас нет доказательств причастности Москвы.

21 июня врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо говорил, что нижнее течение Днепра после разрушения Каховской ГЭС оказалось в состоянии экологической катастрофы. По его словам, значительный объем токсичных веществ уходит из Днепра в Черное море и движется как в сторону Одессы, так и в направлении Румынии и Болгарии. «Там тоже возможны экологические серьезные неприятности, связанные с заражением воды», — уточнил Сальдо.

Власти Украины запретили пользоваться водой в акватории ниже Каховской ГЭС, а также на черноморском побережье. Киев объяснил, что нарушение запрета грозит распространением опасных заболеваний, не исключены вспышки сибирской язвы.

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Теги
Херсонская область Каховская ГЭС МЧС Украина
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