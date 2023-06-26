Более 10 тыс. британцев выступили за отмену санкций против России

В Британии более 10 тыс. человек подписали петицию об отмене санкций против России

В Великобритании более 10 тыс. человек подписали петицию о референдуме «по прекращению экономически затратной политики правительства в отношении Украины и России». Петиция опубликована на сайте британского правительства. По последним данным, за нее проголосовали 11 484 человека.

Авторы инициативы предлагают в течение шести месяцев провести в стране референдум, если правительство не изменит свою политику по поводу санкций против России, что повлияло на рост цен на энергоносители, и отправку вооружения Украине.

Материал дополняется