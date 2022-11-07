Счета за электроэнергию в Европе достигли рекордных значений

В октябре по сравнению с прошлым годом розничные цены на газ удвоились, а на электроэнергию выросли на 67%

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Счета за электроэнергию и газ в Европе достигли рекордных значений, пишет Bloomberg со ссылкой на данные финской консалтинговой компании VaasaETT Ltd.

Так, в октябре средняя розничная цена на газ в Евросоюзе и Великобритании выросла вдвое по сравнению с показателем того же периода прошлого года, до ¢18 ($0,18) за 1 кВт·ч. Счета за электричество увеличились на 67%, до ¢36 за 1 кВт·ч.

В месячном исчислении в октябре цены за электроэнергию выросли в среднем на 3,4%, на газ — на 2,5% по сравнению с сентябрем. Самый большой рост тарифов на электричество зафиксирован в Дублине (на 44%), а на газ — в Риме (на 97%).

Bloomberg отмечает, что такие данные появились после обещания властей ЕС выделить более €550 млрд на компенсацию гражданам и предприятиям расходов на энергию. Без этой поддержки счета были бы еще выше, заявил представитель VaasaETT Филип Льюис. Рост цен на энергоносители замедлился из-за не по сезону теплой погоды в октябре, но по мере приближения зимы возобновится, предупредил он.

Энергетический кризис в Европе начал развиваться весной, после начала российской военной операции на Украине, расширения западных санкций и резкого сокращения поставок в Европу газа из России (по данным МВФ, к октябрю они снизились на 80% по сравнению с прошлым годом).

В сентябре Politico сообщала, что Еврокомиссия рассматривает план по борьбе с кризисом, который включает введение потолка цен на газ, налоги для компаний, использующих ископаемое топливо, поддержку коммунальщиков, а также ограничение доходов производителей недорогой электроэнергии. В октябре Bloomberg сообщил, что страны ЕС пока отложили решение о предельной цене на газ из-за разногласий.