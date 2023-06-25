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Дело о мятеже Пригожина ,  
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Чехия сохранит численность персонала посольства на фоне событий с ЧВК

МИД Чехии: Прага сохранит численность персонала посольства в Москве на фоне событий с ЧВК

Чехия не будет сокращать численность персонала посольства в Москве из-за событий, связанных с действиями ЧВК «Вагнер» 24 июня. Об этом сообщил глава чешского МИДа Ян Липавский по итогам заседания штаба ведомства по преодолению кризисных ситуаций, передает CTK.

Министр, как отмечает портал, собрал заседание кризисной группы с участием представителей администрации президента, Минобороны и МВД в 18:00 25 июня (19:00 мск). Однако тем же вечером она прекратила работу на фоне урегулирования ситуации в России.

«В субботу вечером события выглядели гораздо более драматично, чем сегодня», — объяснил этот шаг Липавский. «Все дипломаты и сотрудники [посольства] в порядке и выполняют свою работу», — добавил он, говоря о решении не сокращать персонал посольства.

Чехия, по словам министра, не будет принимать дополнительные меры для обеспечения безопасности посольства. Всего, по информации ведомства, в России находятся 60 граждан Чехии. На фоне событий 24 июня чешский МИД предостерег соотечественников от поездок в Россию.

В ночь на 24 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил российское «военное руководство» в ударе по лагерю ЧВК. В Минобороны его обвинения опровергли и назвали провокацией. Против бизнесмена завели дело об организации вооруженного мятежа (ст. 279 УК). Президент России Владимир Путин обвинил его в предательстве.

Пригожин организовал «марш справедливости» и поход на столицу. Утром 24 июня он объявил, что бойцы «Вагнера» контролируют военные объекты в Ростове-на-Дону, собираются «идти на Москву» и требуют «выдать» им главу Минобороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова. Власти сообщали о передвижениях ЧВК в Липецкой и Воронежской областях.

Вечером 24 июня ЧВК «Вагнер» отказалась от похода на Москву, Пригожин сообщил, что колонны частной военной компании уйдут в тыловые лагеря. Ситуацию урегулировали благодаря посредничеству президента Белоруссии Александра Лукашенко, который провел переговоры с Пригожиным, сообщали в Кремле. Дело против бизнесмена закроют, а сам он сможет выехать в Белоруссию под гарантию Владимира Путина, говорил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Липавский на фоне этих событий сообщил в Twitter, что провел переговоры с литовским, эстонским и польским коллегами, а также ЕС и НАТО. Министр отметил, что 26 июня главы внешнеполитических ведомств стран Евросоюза обсудят ситуацию в России на встрече в Люксембурге. Об этом же говорил премьер Бельгии Александер де Кроо.

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ЧВК Вагнер Евгений Пригожин Чехия посольство
Евгений Пригожин фото

Евгений Пригожин

бизнесмен, владелец группы «Конкорд» и ЧВК «Вагнер»

1 июня 1961 года
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