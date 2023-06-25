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В АТОР и «Яндекс.Путешествиях» заявили о стабилизации цен на авиабилеты

АТОР и «Яндекс.Путешествия»: цены на авиабилеты за рубеж снизились после скачка 24 июня
Фото: Алексей Смышляев / Global Look Press
Фото: Алексей Смышляев / Global Look Press

Цены на авиабилеты рубеж из Москвы вернулись к обычным значениям после скачка 24 июня, говорится в поступившем РБК сообщении сервиса «Яндекс.Путешествия».

  • Стоимость перелета из Москвы в Стамбул 25 июня составляла 9,7 тыс. руб. («Аэрофлот»). Накануне билет на аналогичный рейс в одну сторону стоил в среднем 40 тыс. руб. Средняя цена для июня — 16-17 тыс. руб, отмечают в пресс-службе сервиса.
  • Билет из Москвы в Дубай на прямой рейс «Аэрофлота» 25 июня сейчас стоит почти 10,2 тыс. руб. Накануне билет в одну сторону стоил в среднем 47 тыс. руб. при средней цене для июня в 17-18 тыс. руб.

  • Билеты на прямой рейс по маршруту Москва-Баку стоят около 8 тыс. руб. Вчера средняя стоимость перелета для одного человека составляла 47 тыс. руб. Средняя цена такого билета в июне — 23 тыс. руб.
  • Цены на перелет из Москвы в Ереван начинаются от 25 тыс. руб. за рейс с пересадкой. Прямой рейс 25 июня стоит от 43 тыс. руб. Накануне перелет с пересадкой стоил более 30 тыс. руб. Цены на прямой рейс также превышали текущие, отметили в сервисе.

В «Яндекс.Путешествиях» также добавили, что 24 июня в техническую поддержку сервиса поступило в 1,5 раза больше обращений, чем в обычные дни. 90% из 11 тыс. запросов касались переносов дат заселения или отмены бронирований.

О том, что цены на авиаперелеты снизились после резкого роста, также сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

  • Сейчас билет на рейс «Аэрофлота» Москва — Стамбул на вечер 25 июня стоит 25 тыс. руб., вылет на следующей неделе рейсом «Победы» обойдется в 13,5 тыс. руб.
  • Перелет в Ереван на вечер 25 июня со стыковкой в Сочи стоит от 25,6 тыс. руб., а прямой рейс — от 44 тыс. руб. (Fly Arna), сообщили в ассоциации. Минимальная стоимость билета на прямой рейс со следующей недели — 29,3 тыс. руб., уточнили в АТОР.
  • Также упали цены билетов на рейсы в Алма-Ату, Анталью, Дубай, Тбилиси, Белград (последние два — с пересадками), запланированные на следующую неделю. Разница по сравнению с 25 июня для некоторых направлений исчисляется десятками тысяч рублей. Все цены указаны для тарифов без багажа.
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Цены на билеты за рубеж на рейсы из России резко выросли 24 июня. При этом выросла стоимость билетов непосредственно на рейсы в субботу, 24 июня, а также на воскресенье, 25 июня. По некоторым направлениям из Москвы остались только билеты на рейсы с пересадкой. Это произошло на фоне действий основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, который организовал «марш справедливости» и поход на Москву, заявив, что по тыловым лагерям ЧВК был нанесен удар. Российское Минобороны отвергло обвинения бизнесмена и назвало их провокацией. Против Пригожина завели дело по факту организации вооруженного мятежа (ст. 279 УК).

Вечером 24 июня ЧВК «Вагнер» отказалась от похода на Москву, Пригожин сообщил, что колонны частной военной компании уйдут в тыловые лагеря. Ситуацию урегулировали благодаря посредничеству президента Белоруссии Александра Лукашенко, который провел переговоры с Пригожиным, сообщали в Кремле. Дело против бизнесмена закроют, а сам он сможет выехать в Белоруссию под гарантию Владимира Путина, говорил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Теги
Персоны
цены на авиабилеты АТОР рост цен
Евгений Пригожин фото

Евгений Пригожин

бизнесмен, владелец группы «Конкорд» и ЧВК «Вагнер»

1 июня 1961 года
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