В Москве перенесли назначенные на понедельник ЕГЭ и ОГЭ

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 24 июня
EUR ЦБ: 91,49 (-0,45) Инвестиции, 23 июн, 16:07 Курс доллара на 24 июня
USD ЦБ: 84,08 (+0,47) Инвестиции, 23 июн, 16:07
Умер соавтор Конституции и один из основателей «Яблока» Виктор Шейнис Политика, 13:15
Подразделения ЧВК «Вагнер» покинули Липецкую область Политика, 13:06
В Приморье нашли тела двух из троих утонувших детей Общество, 13:01
Украина призвала исключить Россию из УЕФА и ФИФА из-за крымских клубов Спорт, 12:49
Дома рядом с вузами: дорога займет не больше 30 минут РБК и ПИК, 12:48
В офисе Зеленского захотели провести «саммит мира» на Украине Политика, 12:43
Два человека погибли при крушении легкомоторного самолета в Подмосковье Общество, 12:40
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
В Ростовской области восстановили работу автовокзалов Политика, 12:32
Российские банки понизили курсы валют Финансы, 12:22
Дацюк и Федоров вошли в топ-20 лучших выборов на драфте в истории НХЛ Спорт, 12:20
В Москве перенесли назначенные на понедельник ЕГЭ и ОГЭ Общество, 12:06
Три сегмента российских ИТ-продуктов и ключевые игроки в них РБК и Softline, 12:05
«Сага о Ведьмаке»: сколько зарабатывают на приключениях Геральта из Ривии Технологии и медиа, 12:00
Чеченский спецназ объявил о возвращении в зону спецоперации из Ростова Политика, 11:55
Дело о мятеже Пригожина ,  
0 

В Москве перенесли назначенные на понедельник ЕГЭ и ОГЭ

В Москве перенесли резервный день ЕГЭ по математике и ОГЭ по русскому — на 1 июля
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

В Москве перенесли дату резервного дня сдачи ЕГЭ по математике и основную дату ОГЭ по русскому языку на 1 июля, сообщили в пресс-службе комплекса социального развития Москвы. Их слова приводит «Интерфакс».

«В связи с объявлением понедельника (26 июня) нерабочим днем резервный день для сдачи ЕГЭ по математике и ОГЭ по русскому языку назначен на 1 июля», — сказали в пресс-службе.

До этого Минобрнауки рекомендовало и вузам Москвы отложить экзамены 26 июня или перевести их в дистанционный формат.

Нерабочий день объявил мэр столицы Сергей Собянин. Он объяснил такое решение «сложной» ситуацией в городе. Нерабочим день будет для всех работников компаний, кроме органов власти и предприятий непрерывного цикла, оборонно-промышленного комплекса, городских служб.

Это произошло после того, как в Москве ввели режим контртеррористической операции на фоне заявлений основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина о блокировании Ростова-на-Дону утром 24 июня и о планах «идти в Москву». Однако вечером после переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко Пригожин объявил об остановке продвижения бойцов ЧВК. Власти Москвы в итоге решили оставить 26 июня нерабочим днем.

Теги
Москва Сергей Собянин ЕГЭ ОГЭ нерабочий день
Материалы по теме
МЧС объявило о снятии всех ограничений на трассах в Ростовской области
Политика
Воронежский губернатор сообщил об уходе ЧВК «Вагнер» из региона
Политика
В Подмосковье приостановили проведение массовых мероприятий до 1 июля
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter