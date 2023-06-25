Дело о мятеже Пригожина , 0 Поделиться Поделиться

В Москве перенесли назначенные на понедельник ЕГЭ и ОГЭ

В Москве перенесли резервный день ЕГЭ по математике и ОГЭ по русскому — на 1 июля