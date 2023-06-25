В Москве перенесли назначенные на понедельник ЕГЭ и ОГЭ
В Москве перенесли дату резервного дня сдачи ЕГЭ по математике и основную дату ОГЭ по русскому языку на 1 июля, сообщили в пресс-службе комплекса социального развития Москвы. Их слова приводит «Интерфакс».
«В связи с объявлением понедельника (26 июня) нерабочим днем резервный день для сдачи ЕГЭ по математике и ОГЭ по русскому языку назначен на 1 июля», — сказали в пресс-службе.
До этого Минобрнауки рекомендовало и вузам Москвы отложить экзамены 26 июня или перевести их в дистанционный формат.
Нерабочий день объявил мэр столицы Сергей Собянин. Он объяснил такое решение «сложной» ситуацией в городе. Нерабочим день будет для всех работников компаний, кроме органов власти и предприятий непрерывного цикла, оборонно-промышленного комплекса, городских служб.
Это произошло после того, как в Москве ввели режим контртеррористической операции на фоне заявлений основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина о блокировании Ростова-на-Дону утром 24 июня и о планах «идти в Москву». Однако вечером после переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко Пригожин объявил об остановке продвижения бойцов ЧВК. Власти Москвы в итоге решили оставить 26 июня нерабочим днем.