В Калужской области сняли ограничения на движение личного транспорта

В Калужской области приняли решение снять ограничения на движение личного транспорта, сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

«В течение дня вместе с правоохранительными органами будем восстанавливать обычный порядок движения», — отметил он.

Ограничение в области ввели 24 июня. В тот же день трассу М-4 «Дон» (Москва — Воронеж — Ростов-на-Дону — Краснодар — Новороссийск) перекрыли в Ростовской области и на границах Липецкой и Воронежской областей. 25 июня пресс-служба «Автодора» сообщила, что ограничение движения сохраняется на трассе М-4 «Дон» в Тульской и Московской областях.

23 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны в ударе по лагерю его бойцов и пообещал ответить, организовав «марш справедливости» и поход на Москву. В военном ведомстве эти обвинения отвергли и назвали провокацией. ФСБ завела против Пригожина дело по факту организации вооруженного мятежа (ст. 279 УК).

На следующий день Пригожин заявил, что ЧВК блокировала Ростов-на-Дону и взяла под контроль военные объекты города. После этого российские регионы начали вводить ограничения на передвижение и отменять массовые мероприятия. В Москве, Московской и Воронежской областях ввели режим КТО.

К вечеру субботы ЧВК отказалась от похода на столицу, Пригожин сообщил, что колонны вагнеровцев уйдут в тыловые лагеря. В Кремле пояснили, что урегулировать ситуацию удалось при посредничестве белорусского президента Александра Лукашенко, который провел переговоры с Пригожиным. Дело против бизнесмена прекратят, а сам он сможет выехать в Белоруссию. В ночь на 25 июня колонна ЧВК «Вагнер» покинула Ростов-на-Дону.

