Пожар на нефтебазе в Воронеже потушили спустя 12 часов

МЧС: пожар с горящим резервуаром с керосином на нефтебазе в Воронеже ликвидирован

Пожар с горящим резервуаром с керосином на нефтебазе в Левобережном районе Воронежа ликвидирован, сообщило управление МЧС по Воронежской области.

Огонь уничтожил резервуар объемом 5 тыс. куб.м с авиационным керосином. Пожар ликвидирован в 00:40 25 июня, пострадавших нет.

Сообщение о возгорании поступило в МЧС в 12:36 24 июня. В тушении участвовали 97 человек и 31 единица техники.

Утром 24 июня губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщал, что Вооруженные силы России проводят в регионе «оперативно-боевые мероприятия» в рамках контртеррористической операции. Он также написал о сложной ситуации на дорогах в связи с перекрытием федеральной трассы «Дон».

23 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил «военное руководство» в обстреле лагеря частной военной компании и пообещал ответ. Минобороны России назвало заявление не соответствующим действительности и провокацией. В отношении основателя ЧВК «Вагнер» завели уголовное дело по статье об организации вооруженного мятежа (ст. 279 УК РФ).

Утром 24 июня Пригожин сообщил о взятии под контроль военных объектов в Ростове-на-Дону решении дойти до Москвы. Он опубликовал видео из штаба Южного военного округа, расположенного в городе. Президент Владимир Путин охарактеризовал происходящее как предательство.

Бойцы ЧВК не дошли до Москвы. Вечером пресс-служба президента Белоруссии Александра Лукашенко сообщила, что он провел переговоры с Пригожиным, на которых стороны нашли «абсолютно выгодный и приемлемый вариант развязки ситуации». Пригожин объявил, что вагнеровцы разворачиваются и уходят в тыловые лагеря. Бойцы ЧВК покинули Ростов-на-Дону в ночь на 25 июня.