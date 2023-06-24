Воронежский губернатор попросил не создавать панику из-за топлива

Возгорание резервуара с топливом в Воронеже (Фото: Елена Рузанова / ТАСС)

Губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем телеграм-канале попросил автомобилистов не создавать панику и ажиотаж на заправках после пожара на нефтебазе.

По его словам, «запасов топлива достаточно». «Выход из строя нефтебазы на ул. Димитрова никак не повлияет на обеспечение топливом в регионе», — сказал губернатор.

Он сообщил, что на нефтебазе произошла разгерметизация резервуара с нефтепродуктами (авиационное топливо) массой 5 т. Тушение пожара идет в штатном режиме, сообщил Гусев.

Ранее губернатор сообщал, что Вооруженные силы России проводят в области «оперативно-боевые мероприятия» в рамках контртеррористической операции. Национальный антитеррористический комитет ввел режим КТО в Москве, Подмосковье, Воронежской области.

Накануне основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил «военное руководство» в обстреле лагеря частной военной компании и пообещал ответ. Позднее он сообщил, что ЧВК блокировала Ростов-на-Дону. Минобороны России назвало заявление Пригожина об обстреле не соответствующим действительности и провокацией. В отношении основателя ЧВК «Вагнер» завели уголовное дело по статье об организации вооруженного мятежа (ст. 279 УК РФ). ФСБ призвала бойцов ЧВК не исполнять «преступные приказы» и задержать основателя организации.