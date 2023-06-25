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Товары с логотипами ЧВК «Вагнер» вновь появились на Wildberries

Товары с символикой ЧВК «Вагнер» вновь появились на маркетплейсе Wildberries

Товары с символикой ЧВК «Вагнер» вновь появились на маркетплейсе Wildberries, убедился корреспондент РБК. На Ozon они по-прежнему недоступны.

Wildberries и Ozon стали убирать продукцию с символикой ЧВК днем 24 июня. Источники ТАСС и РИА «Новости» в Wildberries говорили, что в ближайшее время такие товары полностью исчезнут с маркетплейса. Представитель Ozon заявил РБК, что ретейлер начал скрывать с витрины товары с ЧВК по жалобам пользователей.

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин 23 июня обвинил российских военных в ракетном ударе по лагерю частной военной компании и пообещал ответить на это. Минобороны опровергло слова бизнесмена, назвав их провокацией, а ФСБ возбудила против него дело об организации мятежа (ст. 279 УК).

Утром 24 июня Пригожин заявил, что ЧВК «Вагнер» заблокировал Ростов: «Под контролем военные объекты, в том числе аэродром». Позже власти Воронежской и Липецкой областей сообщили о движении военной техники по своим регионам. Национальный антитеррористический комитет ввел режим КТО (контртеррористической операции) в Москве, Подмосковье, Воронежской области.

Президент Владимир Путин в телеобращении назвал происходящее «предательством» и «ударом в спину» России, пообещав, что организаторы понесут ответственность. Позднее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что провел переговоры с Пригожиным и тот согласился остановить движение своих бойцов. Пригожин подтвердил, что колонны ЧВК разворачиваются и уходят в тыловые лагеря. Вечером 24 июня бойцы и Пригожин покинули Ростов-на-Дону.

Теги
OZON Wildberries ЧВК Вагнер Евгений Пригожин Ozon
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