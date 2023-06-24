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«Аэрофлот» пообещал бесплатно обменять билеты ростовчан и воронежцев

«Аэрофлот»: ростовчане и воронежцы смогут без доплаты поменять билеты из южных аэропортов
Фото: Илья Наймушин / РИА Новости
Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Авиакомпания «Аэрофлот» разрешила жителям Ростова-на-Дону и Воронежа, у которых есть билеты из Сочи, Минеральных Вод, Ставрополя и Волгограда, поменять билеты без доплаты, сообщили РБК в пресс-службе перевозчика.

«Пассажирам «Аэрофлота», испытывающим затруднения в связи с ограничениями на выезд из Воронежа и Ростова-на-Дону, предлагается без доплаты поменять дату вылета из Сочи, Минеральных Вод, Ставрополя и Волгограда. Изменения в билет могут внести путешественники с датами вылета с 24 июня по 1 июля — в пределах семи дней с первоначальной даты, указанной в билете», — сообщили в авиакомпании.

Рейсы «Аэрофлот» выполняет в штатном режиме, как и его «дочка» «Победа». О работе в штатном режиме сообщили РБК и в пресс-службе аэропорта Сочи.

Воронежский и ростовский аэропорты закрыты с начала проведения спецоперации на Украине.

Ограничения с выездом из обоих городов связаны с перекрытием дорог в регионах на фоне действий ЧВК «Вагнер», которые президент Владимир Путин назвал «вооруженным мятежом», «предательством» и «ударом в спину». Утром 24 июня глава «Вагнера» Евгений Пригожин заявил, что группа блокировала Ростов и намерена «идти в Москву». В Воронежской области в связи с данными событиями ввели режим контртеррористической операции (КТО).

Теги
Аэрофлот Ростов-на-Дону Воронеж
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