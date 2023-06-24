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В Ростовской области организовали пункты временного размещения

Власти Ростовской области отправят пассажиров с трассы «Дон» в пункты размещения
Фото: МЧС России по Ростовской области
Фото: МЧС России по Ростовской области

Пассажиров автобусов, передвигавшихся по трассе М-4 «Дон», которая пока частично перекрыта, разместят в пунктах временного размещения в Миллерово (город на северо-западе Ростовской области), сообщил глава администрации Миллеровского района Олег Коваленко в телеграм-канале.

«В городе Миллерово для пассажиров рейсовых автобусов, перенаправленных с М4-Дон на Миллеровский автовокзал, организовано временное размещение в районном и городском домах культуры», — написал Коваленко.

Власти Ростовской области в ночь на 24 июня рекомендовали гражданам воздержаться от поездок и оставаться дома. Позже региональные власти начали ограничивать движение по трассе М-4 «Дон». Она проходит через несколько районов Подмосковья, восток Тульской области, запад Липецкой области, пересекает Воронежскую и Ростовскую области. В Калужской области перекрыли дороги на границах с Тульской, Брянской, Орловской и Смоленской областями.

Это произошло на фоне вчерашних заявлений основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, который обвинил российских военных в обстреле лагеря его бойцов и пообещал ответить на это. Минобороны назвало слова Пригожина об ударе провокацией. 24 июня основатель ЧВК сообщил, что его силы блокировали Ростов-на-Дону и контролируют военные объекты. Позднее власти заявили, что техника ЧВК «Вагнер» вошла в Липецкую область.

Теги
Ростовская область М-4 «Дон» пункты временного размещения Евгений Пригожин ЧВК Вагнер
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