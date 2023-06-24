Володин призвал бойцов «Вагнера» быть «со своим народом»

Володин: бойцы «Вагнера» должны быть с народом и на стороне закона

Обстановка в Ростове-на-Дону (Фото: Reuters)

Бойцы ЧВК «Вагнер» должны быть со своим народом, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Спикер отметил, что «они должны сделать единственно правильный выбор: быть со своим народом, на стороне закона, защищать безопасность и будущее Родины, выполнять приказы верховного главнокомандующего».

«Все иное — предательство!» — подчеркнул Володин.

Председатель Госдумы сообщил, что все депутаты выступают за консолидацию сил и поддерживают президента России Владимира Путина. «Проблемы и беды страны происходили всегда только из-за предательства, внутреннего раскола и измены элит», — сказал Володин.

23 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил «военное руководство» в обстреле лагеря частной военной компании и пообещал дать ответ. Министерство обороны России назвало его обвинения провокацией и не соответствующими действительности. Из-за действий ЧВК украинские войска, «воспользовавшись провокацией Пригожина по дезорганизации обстановки», сосредоточили силы на бахмутском направлении, добавили в Минобороны России. Позднее Пригожин заявил о блокировании силами ЧВК Ростова-на-Дону.



Против Пригожина возбудили дело об организации мятежа (ст. 279 УК), наказание по этой статье доходит до 20 лет заключения. ФСБ призвала бойцов ЧВК «Вагнер» не выполнять приказы Пригожина и задержать его.



Путин сравнил действия Евгения Пригожина с ударом в спину и отметил, что к измене привели «непомерные амбиции и личные интересы».