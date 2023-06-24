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Танки, БТРы и военные в центре Ростова-на-Дону. Фото

Появились кадры с улиц Ростова-на-Дону с танками, военными и БТР
Власти попросили ростовчан не выходить из дома без необходимости. Путин пообещал жесткий ответ на «удар в спину нашей стране»

Фото:РБК Фото:РБК Фото:РБК Фото:РБК Фото:РБК Фото:РБК Фото:РБК Фото:РБК

Центр Ростова-на-Дону перекрыт, передает корреспондент РБК. Массовые мероприятия в городе отменены. Власти попросили ростовчан не выходить из дома, но жители города прогуливаются около военной техники и вооруженных мужчин, делают совместные фотографии.

В воротах цирка застрял танк, видно на фотографиях корреспондента.

ТАСС опубликовало фото вооруженных мужчин и бронетехники в центре Ростова, около штаба округа, указав в подписи, что это бойцы ЧВК «Вагнер». Как пишет 161.ru, некоторые местные жители вступают в споры со служащими ЧВК. Местный телеграм-канал «Тютина» пишет, что бойцы занимают позиции в центре города.

ЧВК «Вагнера» заблокировала Ростов-на-Дону, утверждает основатель организации Евгений Пригожин. По его словам, он встретился в штабе Южного военного округа с замминистра обороны Юнус-Беком Евкуровым и замначальником ГУ Генштаба генерал-лейтенантом Владимиром Алексеевым. Пригожин заявил, что хочет «получить» министра Сергея Шойгу и главу Генштаба Валерия Герасимова.

«Пока их не будет, мы находимся здесь. Блокируем город Ростов и идем в Москву», — сказал Пригожин.

ФСБ обвинила Пригожина в призывах «к началу вооруженного гражданского конфликта на территории РФ», а также попросило бойцов ЧВК не выполнять «преступные и предательские приказы Пригожина» и задержать его. Против Пригожина завели уголовное дело об организации мятежа (ст. 279), она грозит 20 годами заключения.

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«Это, по сути, отступничество от своего народа, от боевых товарищей, которые сражаются сейчас на фронте. Это удар в спину нашей стране и нашему народу», — сказал президент Владимир Путин. Он счел, что причиной ситуации стали «непомерные амбиции и личные интересы». Путин пообещал действовать жестко.

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Ростов-на-Дону ЧВК Вагнер
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