Танки, БТРы и военные в центре Ростова-на-Дону. Фото

Появились кадры с улиц Ростова-на-Дону с танками, военными и БТР

Власти попросили ростовчан не выходить из дома без необходимости. Путин пообещал жесткий ответ на «удар в спину нашей стране»

Центр Ростова-на-Дону перекрыт, передает корреспондент РБК. Массовые мероприятия в городе отменены. Власти попросили ростовчан не выходить из дома, но жители города прогуливаются около военной техники и вооруженных мужчин, делают совместные фотографии.

В воротах цирка застрял танк, видно на фотографиях корреспондента.

ТАСС опубликовало фото вооруженных мужчин и бронетехники в центре Ростова, около штаба округа, указав в подписи, что это бойцы ЧВК «Вагнер». Как пишет 161.ru, некоторые местные жители вступают в споры со служащими ЧВК. Местный телеграм-канал «Тютина» пишет, что бойцы занимают позиции в центре города.

ЧВК «Вагнера» заблокировала Ростов-на-Дону, утверждает основатель организации Евгений Пригожин. По его словам, он встретился в штабе Южного военного округа с замминистра обороны Юнус-Беком Евкуровым и замначальником ГУ Генштаба генерал-лейтенантом Владимиром Алексеевым. Пригожин заявил, что хочет «получить» министра Сергея Шойгу и главу Генштаба Валерия Герасимова.

«Пока их не будет, мы находимся здесь. Блокируем город Ростов и идем в Москву», — сказал Пригожин.

ФСБ обвинила Пригожина в призывах «к началу вооруженного гражданского конфликта на территории РФ», а также попросило бойцов ЧВК не выполнять «преступные и предательские приказы Пригожина» и задержать его. Против Пригожина завели уголовное дело об организации мятежа (ст. 279), она грозит 20 годами заключения.

«Это, по сути, отступничество от своего народа, от боевых товарищей, которые сражаются сейчас на фронте. Это удар в спину нашей стране и нашему народу», — сказал президент Владимир Путин. Он счел, что причиной ситуации стали «непомерные амбиции и личные интересы». Путин пообещал действовать жестко.