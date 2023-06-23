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Небензя исключил содействие России поставкам зерна западным странам

Небензя: Россия не будет содействовать поставкам зерна с Украины в западные страны
Фото: Chris McGrath / Getty Images
Фото: Chris McGrath / Getty Images

Россия не будет содействовать поставкам зерна с Украины на Запад, заявил на заседании Совбеза постпред при ООН Василий Небензя. Трансляция велась на YouTube-канале организации.

«Мы готовы и дальше помогать нуждающимся развивающимся странам и зерном, и удобрениями. Однако покрывать коммерческие поставки зерна с Украины западным государствам под лозунгом защиты интересов нуждающихся мы отказываемся», — сказал Небензя.

В июле 2022 года Россия и Украина по отдельности заключили зерновую сделку с Турцией и ООН — эта мера была принята, чтобы обеспечить глобальную продовольственную безопасность. Соглашение состоит из двух частей. Первая гарантирует безопасный вывоз украинского зерна по Черному морю, а вторая — снятие ограничений на доступ российской сельхозпродукции и удобрений на мировой рынок. Соглашение не раз продлевалось, в последний раз — до 17 июля.

Российская сторона неоднократно указывала, что часть сделки об экспорте удобрений не выполняется. В Москве заявляли, что основная часть украинского зерна идет в западные страны: по словам министра иностранных дел Сергея Лаврова, в рамках соглашения только 3% зерна поступает в беднейшие государства. «Вынужден вновь констатировать: если стамбульский «пакет» [договоренностей] не заработает, как он был инициирован генсеком ООН [Антониу Гутерришем], до 17 июля, то ни о каком дальнейшем продлении речи идти не может», — сказал глава МИДа.

В ООН обещали работать над соблюдением всех аспектов зерновой сделки.

Теги
Василий Небензя ООН Зерновая сделка
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