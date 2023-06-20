В ООН пообещали работать над соблюдением обеих частей зерновой сделки

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ООН продолжает работать над тем, чтобы обе части зерновой сделки соблюдались, заявил на брифинге заместитель официального представителя генсека всемирной организации Фархан Хак.

«Мы продолжаем работать со сторонами, включая Российскую Федерацию и Украину, для обеспечения того, что мы можем продолжить функционирование черноморской зерновой инициативы и меморандума о понимании об [экспорте] российского продовольствия и удобрений. Мы намерены продолжить эту работу, насколько это возможно», — сказал Хак.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал сделать все возможное для обеспечения дальнейшего функционирования зерновой сделки, назвав ее «жизненно важным» соглашением.

Зерновую сделку Россия и Украина по отдельности заключили с Турцией и ООН в июле 2022 года, после чего ее неоднократно продлевали. Соглашение состоит из двух частей: первая гарантирует безопасный вывоз украинского зерна по Черному морю, а вторая предусматривает содействие организации в снятии ограничений на доступ российской сельхозпродукции и удобрений на мировой рынок. Действие сделки истекает 17 июля.

В Кремле неоднократно говорили, что вторая часть сделки не выполняется. 13 июня президент России Владимир Путин на ПМЭФе заявил, что Москва думает о том, чтобы выйти из соглашения.

Замглавы МИДа Сергей Вершинин 20 июня сказал, что российские власти ведут «дело к тому, чтобы 18 июля было временем завершения тех договоренностей, которые не выполняются». При этом он не исключил новых очных контактов по зерновой сделке.