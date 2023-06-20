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В ООН пообещали работать над соблюдением обеих частей зерновой сделки

Заместитель представителя ООН Хак: работаем над соблюдением обеих частей зерновой сделки
Фото: Alexey Furman / Getty Images
Фото: Alexey Furman / Getty Images

ООН продолжает работать над тем, чтобы обе части зерновой сделки соблюдались, заявил на брифинге заместитель официального представителя генсека всемирной организации Фархан Хак.

«Мы продолжаем работать со сторонами, включая Российскую Федерацию и Украину, для обеспечения того, что мы можем продолжить функционирование черноморской зерновой инициативы и меморандума о понимании об [экспорте] российского продовольствия и удобрений. Мы намерены продолжить эту работу, насколько это возможно», — сказал Хак.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал сделать все возможное для обеспечения дальнейшего функционирования зерновой сделки, назвав ее «жизненно важным» соглашением.

Зерновую сделку Россия и Украина по отдельности заключили с Турцией и ООН в июле 2022 года, после чего ее неоднократно продлевали. Соглашение состоит из двух частей: первая гарантирует безопасный вывоз украинского зерна по Черному морю, а вторая предусматривает содействие организации в снятии ограничений на доступ российской сельхозпродукции и удобрений на мировой рынок. Действие сделки истекает 17 июля.

В Кремле неоднократно говорили, что вторая часть сделки не выполняется. 13 июня президент России Владимир Путин на ПМЭФе заявил, что Москва думает о том, чтобы выйти из соглашения.

Замглавы МИДа Сергей Вершинин 20 июня сказал, что российские власти ведут «дело к тому, чтобы 18 июля было временем завершения тех договоренностей, которые не выполняются». При этом он не исключил новых очных контактов по зерновой сделке.

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