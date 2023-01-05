В Харькове снесли памятник Николаю Островскому

Фото: DecommunizeUkraine / Telegram

В Харькове снесли памятник советскому писателю, автору романа «Так закалялась сталь» Николаю Островскому. Об этом сообщает медиагруппа «Объектив» со ссылкой на гражданского активиста, главы организации «Рассвет» и соучредитель проектов «Декоммунизация. Украина» Вадима Позднякова.

«В Харькове демонтирован памятник Николаю Островскому! Но работы еще очень много», — заявил Поздняков. Незадолго перед сносом неизвестные на постаменте написали «кат», что в переводе с украинского означает «палач».

Фотографию с пустым и разрисованным постаментом, оставшимся от памятника, опубликовал УНИАН.

1 декабря в городе Шепетовка Хмельницкой области Украины также прошел демонтаж памятника Островскому. Видео сноса опубликовал губернатор Сергей Гамалий. На кадрах видно, как скульптуру разбирают по частям.

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«У наций, которые забывают о своем прошлом, нет будущего. Поэтому нашу историю помним, делаем выводы, но от символов коммунистического прошлого избавляемся. Сегодня памятник Николаю Островскому в Шепетовке готовим в путь на «вечное» сохранение», — заявил Гамалий. Памятник был установлен рядом с домом-музеем Островского, который в 2020 году переименовали в Музей пропаганды.

После начала российской спецоперации на Украине стали сносить памятники, связанные с Россией, Российской империей и СССР, и переименовывать улицы, названные в честь россиян. В Верховную раду Украины внесли законопроект о переименовании улиц, носящих имя Александра Пушкина.