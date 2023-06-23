Минобороны сообщило об уничтожении склада боеприпасов ВСУ в ДНР

Российские военные уничтожили склад боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Щербиновки в Донецкой народной республике (ДНР) с помощью артиллерии, сообщил «РИА Новости» начальник пресс-центра российской группировки войск «Восток» Вадим Астафьев.

«Артиллерией группировки уничтожен склад боеприпасов ВСУ в районе Щербиновки», — сказал он. Также российские силы поразили пункт временной дислокации украинских подразделений в Авдеевке, добавил Астафьев.

На лисичанском направлении, по словам Астафьева, российские силы сорвали ротацию бригады территориальной обороны ВСУ на передовых позициях.

Как сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук, российские силы с помощью термобарических боеприпасов и тяжелых огнеметных систем «Солнцепек» уничтожили шесть украинских опорных пунктов на краснолиманском направлении.